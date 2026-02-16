Популярни
  Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

  • 16 фев 2026 | 21:08
  • 1345
  • 3
Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното гостуване на Бенфика в първия мач от плейофите на Шампионската лига. “Лос бланкос” отново ще играят в Лисабон, след като в предишния мач между отбора отстъпиха с 2:4 с гол в последните секунди на стража на португалците Анатолий Трубин. Заради тази загуба Реал ще трябва да играе на плейофите, където по ирония на съдбата отново ще срещне Бенфика

"Знаем какви са изискванията към нас. Целта е да спечелим. Душата на Бенфика ще бъде подобна на тази отпреди три седмици, защото техният лидер им показва пътя. Очаквам един много борбен и интензивен техен отбор. Винаги мислим за победа. Целта е да спечелим Шампионската лига, няма и дума за отмъщение срещу Бенфика", започна наставникът на Реал.

Разбира се, Арбелоа отново се изказа ласкаво за бившия си наставник Жозе Моуриньо: "Ако го поканя на нещо, ще е на обяд. Отношенията ни са страхотни. Винаги му желая най-доброто. Моята цел е да елиминирам Бенфика, а след това им пожелавам да спечелят всичко. Сигурен съм, че на "Бернабеу" ще го посрещнат с голяма овация. Защото той даде всичко и дори повече за Мадрид".

За ролята си младият специалист сподели: „Заслугата е на играчите. Работата на треньора е по-лесна: да каже какво трябва да се направи. Те са тези, които трябва да го изпълнят. „Приеха ме много добре и работим отлично всеки ден с една обща идея: да побеждаваме. Не мога да искам повече от това, което са показали досега.“

"Мбапе? Той е тук, ще тренира и утре ще видите дали ще играе", каза още Арбелоа.

Снимки: Imago

