Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Бенфика и Реал Мадрид отново ще се изправят един срещу друг, този път в мач от плейофния кръг на Шампионската лига на 17 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Луж". Срещата ще бъде ръководена от френския рефер Франсоа Летексие, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък.

В крайното класиране на Шампионската лига Реал Мадрид заввърши на 9-то място с 15 точки от 8 изиграни мача, като "белите" имат впечатляваща голова разлика от 21 отбелязани и 12 допуснати гола. Бенфика остоно значително по-назад в таблицата - на 24-та позиция с 9 точки от същия брой срещи и голова разлика 10:12.

Двата тима вече изиграха един исторически мач помежду си в последния кръг от основната фаза. Тогава Бенфика спечели с 4:2 с гол в добавеното време на вратаря Анатолий Трубин. Именно този резултат осигури на "орлите" място на елиминациите, като в същото време пък това поражение попречи на Реал да се класира директно за 1/8-финалите и сега ще трябва да мине през плейофите. Така двата тима имат доста сметки за разчистване, като можем да очакваме нов зрелищен сблъсък, още повече, че начело на португалците е опитната "лисица" Жозе Моуриньо, който винаги може да изненада всеки съперник. Голямата разлика е, че този път победителят се решава в два мача и това дава предимство на "белия балет", който ще бъде и домакин в реванша.

Бенфика демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Орлите" надделяха над Санта Клара с 2:1 (на 13.02.2026), победиха Алверка с 2:1 (на 08.02.2026), завършиха наравно с Тондела 0:0 (на 01.02.2026) и разгромиха Ещрела Амадора с 4:0 (на 25.01.2026). Най-впечатляващият им резултат обаче беше победата с 4:2 именно срещу Реал Мадрид (на 28.01.2026) в предишната им среща от Шампионската лига.

Реал Мадрид също показва силна форма с четири победи и само едно поражение в последните пет мача. "Кралският клуб" разгроми Реал Сосиедад с 4:1 (на 14.02.2026), победи Валенсия с 2:0 (на 08.02.2026), надви Райо Валекано с 2:1 (на 01.02.2026) и Виляреал с 2:0 (на 24.01.2026). Единственото им поражение дойде от Бенфика с 2:4 (на 28.01.2026) в Шампионската лига.

Всъщност статистиката показва, че Бенфика е изключително неудобен съперник за Реал Мадрид в Шампионската лига. Досаге "орлите" имат 3 победи и само 1 поражение от "белия балет" в турнира. Това прави сблъсъка още по-любопитен, защото мадридчани ще трябва да пренапишат историята, ако не искат да приключат участието си в турнира на толкова ранен етап.

Жозе Моуриньо има своите главоболия преди мача. Фредрик Аурснес е под сериозен въпрос и вероятно няма да бъде на разположение. Александър Ба се възстановява от тежка травма в коляното; въпреки че тренира, мачът утре идва твърде рано за него. Полузащитникът Ричард Риос е подновил тренировки след изкълчване на рамото, но лекарският щаб може да не рискува с пускането му от първата минута. Други липсващи ще бъдат новите попълнения от януари Сидни Лопес и Рафа Силва нямат картотека за европейските турнири и няма да играят.

Раул Албиол ще има доста проблеми с окомплектоване на състава си за този мач. Крилото Родриго и младият защитник Раул Асенсио пропускат мача заради червени картони, получени в предната среща с Бенфика. Родриго е със спрени права за два мача и ще пропусне и реванша. Джуд Белингам е аут до април заради контузия на сухожилие. Едер Милитао е със сериозна травма в коляното и вероятно ще пропусне остатъка от сезона. Голямата новина е завръщането на Килиан Мбапе, който получи почивка срещу Реал Сосиедад заради лек дискомфорт, но е включен в групата и се очаква да започне титуляр. Ферлан Менди също е обратно в състава.