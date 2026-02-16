Специалния коментира клаузата и заяви: Искам Арбелоа да остане дълги години в Реал

Пресконференцията на треньора на Бенфика Жозе Моуриньо преди сблъсъка с Реал Мадрид беше доминирана от отношенията на португалеца с испанския клуб. По-рано днес "Ас" разкри за клауза в договора на Специалния, която му позволява да напусне веднага настоящия си клуб след края на сезона. Мадридското издание добави, че Моу би изоставил всичко, ако получи покана от Флорентино Перес да се завърне на "Сантиаго Бернабеу".

В Испания разкриха за особена клауза в договора на Моуриньо, която може да улесни завръщането му в Реал

„Дадох на Реал Мадрид всичко, което имах. Правих добри и лоши неща, но дадох абсолютно всичко. И това приключи. Когато един професионалист напуска клуб с такова чувство, вярвам, че съществува връзка завинаги. След като напуснах преди 12 години, продължавам да имам същото усещане всеки път, когато срещна мадридисти по света: хората имат подобно на моето чувство, че винаги съм давал всичко. И като цяло, хората ме уважават, което е фантастично“, описа треньорът, попитан от испански журналист за евентуално завръщане.

Въпреки това, веднага след това, треньорът на "червените" побърза да уточни, че тези думи не означават отваряне на вратата за завръщане в Мадрид, и обясни нашумялата клауза в договора си, която му позволява да прекрати връзката си с "орлите" в края на сезона.

„С това не искам да подхранвам истории, които не съществуват. Единственото, което съществува, е, че имам още една година договор с Бенфика. Това е специален договор, защото беше подписан по време на изборен период и както аз, така и президентът Руи Коща искахме етично да защитим евентуален нов президент. И има клауза, която прави много лесно, както за мен, така и за Бенфика, да прекратим договора. Но единственото конкретно нещо, което съществува, е договор с Бенфика. С Реал Мадрид има нула“, подчерта той.

За да приключи темата, Моуриньо дори сподели кого би искал да види начело на Реал Мадрид през следващите сезони.

„И ще кажа още: много бих искал да отстраня Реал Мадрид, но също така много бих искал Алваро [Арбелоа] да спечели шампионата и да остане в Реал Мадрид дълги години, защото той е треньор с голям капацитет и момче с много мадридизъм в себе си, с личността да тренира клуба, което не е за всеки“, завърши той.

Снимки: Imago