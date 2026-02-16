Куртоа е уверен в добър резултат при завръщането на „Луж“

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа сподели очакванията си за мача от първия плейофен кръг в Шампионската лига срещу Бенфика, признавайки, че загубата при последното посещение на „Ещадио да Луж“ не е бил желаният сценарий, но отборът трябва да се изправи пред него и да даде положителен отговор този вторник.

„Ще се изправим срещу страхотен отбор, който ни създаде проблеми там. Трябва да се подобрим, да се поучим от тази загуба и със същото отношение, желание и усилия от последния мач, със сигурност ще постигнем добър резултат“, прогнозира той в изявление за Real Madrid TV.

Вратарят очаква различен мач, но е наясно с необходимостта от сплотено представяне. „Знаем, че те, на техния стадион, ще искат да се възползват и ние трябва да бъдем добре сплотени, както в атака, така и в защита. Ако го направим добре, със сигурност ще се върнем на „Бернабеу“ с добър резултат“, заключи той.

Куртоа подчерта и значението на завръщането на контузени играчи като Рюдигер, Трент и Карвахал, изтъквайки положителното им влияние върху състава. „Щастливи сме от завръщането на контузените играчи. Имаме нужда от всички“, коментира той, добавяйки, че присъствието на специалисти на всяка позиция, като Трент на бека, позволява на други играчи, като Валверде, да се представят по-добре в средата на терена. „Ако всички сме готови, това ни помага да не се налага да поставяме играчи извън позиция. Надявам се всички да продължат така, контузените да се върнат и в крайна сметка да можем да разчитаме на всички 24“, завърши той.

Снимки: Gettyimages