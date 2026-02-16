Популярни
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Реал са кралете на ШЛ, те се променен отбор в сравнение с предишния ни мач

Моуриньо: Реал са кралете на ШЛ, те се променен отбор в сравнение с предишния ни мач

  • 16 фев 2026 | 17:15
Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо говори пред медиите преди утрешния първи мач срещу Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига. Все още е пресен споменът от последната луда среща между двата отбора в последния ден от основната фаза на турнира, когато португалците спечелиха с 4:2 с гол на вратаря си Анатолий Трубин в последните секунди. Именно с това попадение Бенфика се класира напред, а заради загубата Реал трябва да мине през плейофите. Сега двата отбора се срещат отново.

Възстановихме контузените - Аурснес и Дедич са на разположение за мача. Очаквам Реал с качеството на основен кандидат за спечелване на Шампионската лига. Имам способността да променя някои неща и да изляза от сложна ситуация. Не мисля, че е нужно чудо, за да продължим. Нуждаем се от максимално ниво, но не и от чудо. Реал е с много история, ние сме два гигантски клуба”, започна Моуриньо.

Португалецът не спести ласкавите думи към бившия си клуб: “Знаем какво направихме срещу кралете на Шампионската лига - те са ранени. А ранен крал е опасен. Когато един играч на Реал Мадрид ми предложи фланелката си след мача... шеговито показах на колегите си символа върху нея – 15-те Шампионски лиги.Те са кралете. Това не е просто история, ще играем срещу ФАВОРИТИТЕ на това състезание”.

“Да победиш Реал Мадрид е много трудно. Да го направиш два, три пъти, да ги елиминираш... Няма да бъде копие на случилото се преди три седмици. Трябва да играем с радостта, че сме тук, след като започнахме с нула точки в четири мача. Ще се борим. Започнах да анализирам изминалия и си казах, че няма смисъл, защото Реал се е променил оттогава. Искам само Бенфика да играе така, както ние искаме", каза още Специалния.

