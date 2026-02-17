Популярни
Камавинга: Не играхме добре предишния път на Лисабон, но сега ще търсим отмъщение

  • 17 фев 2026 | 09:42
  • 266
  • 0
Камавинга: Не играхме добре предишния път на Лисабон, но сега ще търсим отмъщение

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга заяви, че испанският гранд ще се изправи срещу Бенфика с „дух за отмъщение“ за първия мач от плейофите в Шампионската лига на „Естадио да Луш“ в Лисабон. Футболистите на Реал все още страдат от поражението с 2:4 в лигата миналия месец на същия стадион, когато вратарят на Бенфика Анатолий Трубин вкара попадение с глава в добавеното време, за да осигури на тима си място в плейофите по голова разлика. Тази загуба коства на мадридчани място в челната осмица и директно класиране за осминафиналите, а Камавинга ги призова да се съвземат.

„Най-важното е да работим добре като отбор и да не променяме рутината си. Трябва да изиграем добър мач заедно, да атакуваме и да се защитаваме заедно. Трябва да променим начина си на мислене. Сега сме по-добри. Не играхме добре в Лисабон, но във вторник трябва да демонстрираме страхотно представяне за феновете“, коментира Едуардо Камавинга. „Да загубим по този начин беше тежко. Бяхме сред първите осем, а сега и за феновете, и за клуба трябва да се справим много по-добре. Трябва да имаме дух на отмъщение и победа“, добави френският национал.

Килиан Мбапе пропусна домакинска победа на Реал Мадрид с 4:1 срещу Реал Сосиедад в неделя поради мускулно разтежение, но поднови тренировки и може да участва в мача тази вечер, докато Раул Асенсио и Родриго - и двамата изгонени срещу Бенфика, са наказани.

Снимки: Gettyimages

