Ули Хьонес се закани на футболните агенти

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес заяви, че в бъдеще клубът ще действа по-твърдо спрямо футболните агенти в резултат на трудните преговори по подновяването на договора с Дайо Упамекано. Френският централен защитник през миналата седмица поднови договора си до 2030 година след дълги разговори.

Хьонес коментира пред вестник „Билд“, че шефовете на Байерн „вече няма да приемат агентите сами да определят как се правят нещата. Техният принос бъде все по-непропорционален на таксите, които се начисляват.

Uli Hoeneß in @BILD interview



• On Bayern's season so far: "Before the season, we faced a lot of criticism because, according to the so-called experts, we hadn't made enough signings and should have brought in more expensive players. The decision not to do so was absolutely… pic.twitter.com/lTtZ6cs8hQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 16, 2026

„Ще казваме „не“ по-често и ще отказваме да се съгласяваме с тази лудост“, настоя Хьонес.

Ули Хьонес каза, че е шокиран от поведението на агентите на играча, а сега добави пред „Билд“, че „съветниците искаха или да вдигнат цената, или да го преместят в друг клуб, а като благодарност трябваше да им платим бонус за подписване. Това е противоречие, което вече не бива да приемаме“.

Байерн обяви новия договор на Упамекано

Той заяви още, че футболистите трябва да бъдат държани по-отговорни в бъдеще и каза, че клубът ще отхвърли прекомерните искания от агентите.

„Можете също да кажете на играча: „Ако вашият агент продължава да преговаря по такъв нахален начин, вече няма да обсъждаме бъдещето ви с нас.“ Може също така да включим един или двама агенти – ако се държат нечестно – в списък и да им кажем, че вече няма да подписваме с футболисти, които те представляват. Това би била следващата стъпка“, обясни Хьонес.

Същевременно почетният президент на Байерн даде и обратния пример с агента на Луис Диас: "Той се бори усилено да го привлече от Ливърпул, което беше много трудно. Той инвестира всичко за клиента си и въпреки това винаги е говорил честно с Ливърпул. Щастливи сме да плащаме на такъв човек".

Ули Хьонес с нови размисли за трансфера на Виртц в Ливърпул: Явно Слот му е обещал нещо, което сега не изпълнява

Хьонес не спести похвалите си и към наставника на Байерн Венсан Компани и водещия голмайстор Хари Кейн.

Следвай ни:

Снимки: Imago