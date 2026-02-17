Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Ули Хьонес се закани на футболните агенти

Ули Хьонес се закани на футболните агенти

  • 17 фев 2026 | 12:44
  • 521
  • 1

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес заяви, че в бъдеще клубът ще действа по-твърдо спрямо футболните агенти в резултат на трудните преговори по подновяването на договора с Дайо Упамекано. Френският централен защитник през миналата седмица поднови договора си до 2030 година след дълги разговори.

Хьонес коментира пред вестник „Билд“, че шефовете на Байерн „вече няма да приемат агентите сами да определят как се правят нещата. Техният принос бъде все по-непропорционален на таксите, които се начисляват.

„Ще казваме „не“ по-често и ще отказваме да се съгласяваме с тази лудост“, настоя Хьонес.

Ули Хьонес каза, че е шокиран от поведението на агентите на играча, а сега добави пред „Билд“, че „съветниците искаха или да вдигнат цената, или да го преместят в друг клуб, а като благодарност трябваше да им платим бонус за подписване. Това е противоречие, което вече не бива да приемаме“.

Байерн обяви новия договор на Упамекано
Байерн обяви новия договор на Упамекано

Той заяви още, че футболистите трябва да бъдат държани по-отговорни в бъдеще и каза, че клубът ще отхвърли прекомерните искания от агентите.

„Можете също да кажете на играча: „Ако вашият агент продължава да преговаря по такъв нахален начин, вече няма да обсъждаме бъдещето ви с нас.“ Може също така да включим един или двама агенти – ако се държат нечестно – в списък и да им кажем, че вече няма да подписваме с футболисти, които те представляват. Това би била следващата стъпка“, обясни Хьонес.

Същевременно почетният президент на Байерн даде и обратния пример с агента на Луис Диас: "Той се бори усилено да го привлече от Ливърпул, което беше много трудно. Той инвестира всичко за клиента си и въпреки това винаги е говорил честно с Ливърпул. Щастливи сме да плащаме на такъв човек".

Ули Хьонес с нови размисли за трансфера на Виртц в Ливърпул: Явно Слот му е обещал нещо, което сега не изпълнява
Ули Хьонес с нови размисли за трансфера на Виртц в Ливърпул: Явно Слот му е обещал нещо, което сега не изпълнява

Хьонес не спести похвалите си и към наставника на Байерн Венсан Компани и водещия голмайстор Хари Кейн.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Камавинга: Не играхме добре предишния път на Лисабон, но сега ще търсим отмъщение

Камавинга: Не играхме добре предишния път на Лисабон, но сега ще търсим отмъщение

  • 17 фев 2026 | 09:42
  • 555
  • 0
Атлетик Билбао губи Нико Уилямс за неопределено време

Атлетик Билбао губи Нико Уилямс за неопределено време

  • 17 фев 2026 | 07:59
  • 1906
  • 0
Познат опонент застава на пътя на Пари Сен Жермен към 1/8-финалите

Познат опонент застава на пътя на Пари Сен Жермен към 1/8-финалите

  • 17 фев 2026 | 07:27
  • 3548
  • 0
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 9545
  • 4
Борусия (Дортмунд) срещу Аталанта в най-непредсказуемия плейофен сблъсък

Борусия (Дортмунд) срещу Аталанта в най-непредсказуемия плейофен сблъсък

  • 17 фев 2026 | 06:28
  • 3399
  • 0
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 7580
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 2464
  • 5
Бербатов фаворит за спортен министър

Бербатов фаворит за спортен министър

  • 17 фев 2026 | 12:45
  • 12217
  • 39
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 19223
  • 49
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 16866
  • 29
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 15115
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 9488
  • 1