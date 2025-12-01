Ули Хьонес с критики към предишни треньори на Байерн, Ливърпул и Матеус

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес даде дълго интервю пред “Билд”, в което не пропусна да каже интересни неща в типичния си остър стил.
За бъдещето на Хари Кейн
“Той имаше клауза за освобождаване до края на януари всяка година. Предполагаме, че определено ще изпълни договора си до 2027 г. И ако зависеше от нас - а чух, че и той го иска - тогава ще го удължи. Семейството му се чувства много комфортно. В Мюнхен все още можеш да си вършиш работата спокойно. Хари Кейн е работил само с телохранители у дома (в Лондон). Не е задължително да водиш такъв живот”.
За Ливърпул и Виртц
“Те похарчиха 500 милиона евро и имат катастрофален сезон. Според мен това е така, защото имат само суперзвезди. Имат само „шефове“ и никакви „работници“. Винаги казвам, че Ливърпул скоро ще трябва да играе с пет топки, защото звездите не пускат топката. Горкият Флориан Виртц, той дори не получава топка, защото Салах, Собослай и всички останали искат да играят с техните”.
За формата на Байерн
“Този сезон доказахме, че можем да се състезаваме с най-добрите. Победихме Челси, един от най-добрите отбори в света. Спечелихме в Париж и заслужено загубихме от Арсенал, превъзходен отбор. Но аз бих определил Байерн като един от трите до петте най-добри отбора в света”.
За Лотар Матеус
“Като играч беше велик. Като анализатор не го харесвам чак толкова”.
За ултрасите на Байерн, които издигнаха банер заради думите му, че правилото в Германия 50+1 трябва да бъде отменено
“„Преди всичко, те (ултрасите) искат сами да контролират футбола. И дори не са осъзнали, че всички клубове, където тези ултраси имат думата, са станали второкласни: Нюрнберг, Франкфурт, Шалке. И навсякъде, където разумни бизнесмени управляват клубовете, те се справят добре. Обичам ултрасите, обичам феновете. Но други хора трябва да са на власт”
За решението да се назначи Венсан Компани
“Трябва да отдам заслуженото на Макс Еберл (б.ред. - спортният директор на Байерн) за това. Той предложи Венсан Компани и след това го привлече. Не трябва да забравяме, че дотогава той беше тренирал само Бърнли. Той ги доведе до промоция. Но точно в годината, в която го подписахме, те изпаднаха. Целият свят казваше: Как е възможно Байерн (Мюнхен) да наеме такъв треньор? Но Макс беше проучил подробно информацията за него. След това с Карл-Хайнц Румениге се обадихме на Пеп Гуардиола, под чието ръководство той игра десет години. Пеп каза: „Можете да го подпишете без колебание“. - И така направихме”.
За предшествениците на Компани
„Не искам да споменавам имена. Но имахме треньори, при които се налагаше да използваме пожарогасител всяка седмица след пресконференцията. Откакто той (Компани) пристигна, журналистите в Мюнхен отново трябва да работят. Той им не дава нищо друго освен футбол.“
За атаките си в медиите
“Всъщност съм човек, който предпочита да се отнася разумно с хората. Не обичам спорове, но ако някой атакува Байерн, ще има огън от моя страна. За да стигна до върха, използвах лакти. Но когато бяхме на върха, напълно промених стратегията си. Когато си на върха, трябва да станеш общителен и да дадеш нещо в замяна”.
Снимки: Imago