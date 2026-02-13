Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн обяви новия договор на Упамекано

Байерн обяви новия договор на Упамекано

  • 13 фев 2026 | 14:51
  • 186
  • 0

Байерн (Мюнхен) потвърди, че Дайо Упамекано е подписал нов договор с клуба. Френският бранител се обвърза до 2030 г. Според “Скай Германия” в контракта има клауза, според която той може да напусне за 65 милиона евро, но тя става активна от лятото на 2027 г.

Предишният договор на Упамекано изтичаше в края на сезона и той обмисляше бъдещето си. В крайна сметка французинът реши да остане в клуба, като двете страни се разбраха, въпреки че баварците трябваше да платят сериозна сума на агентите на футболиста.

“Много съм щастлив, че оставам в Байерн и продължавам да играя в този отбор. Имаме страхотен отбор и страхотен треньор. Имаме големи цели заедно. Раздавам се във всяка тренировка, искам да не допускаме гол във всеки мач и да печелим колкото е възможно повече трофеи”, сподели Упамекано.

