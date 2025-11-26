Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

Популярни
  26 ное 2025 | 13:15
  • 363
  • 0
Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес отправи унищожителни критики към Барселона и състоянието на клуба. Хьонес, който излежа ефективна присъда за укриване на данъци, бе изключително остър, заявявайки, че във всяка друга държава клуб с подобни дългове няма да бъде допуснат до най-високото ниво на футбола в страната и ще бъде пратен в долните дивизии.

“Абсурдно е да имаш дълг от над 1,3 милиарда евро. Това е пълен абсурд и недопутимо. Във всяка друга държава клуб с подобен дълг нямаше да бъде допуснат да играе в най-горната дивизия, а тук нищо не се случва. Барса не представлява модел на управление, който аз възприемам за един клуб. Това е пълен контраст с контрола, който имаме в Байерн, със стабилността във финансово отношение, които трябва да бъдат пример за останалите европейски клубове. Ясно е, че солидното управление, адекватната финансова преценка и качеството на отбора не зависят от рисковите счетоводни маневри. В Германия имаме много строги лицензионни разпоредби и натискът, който биха оказали одиторите на клуб с дълг от 1.3 милиарда, ще го парализира веднага,” заяви Хьонес.

По този начин Ули Хьонес за пореден път бе много критично настроен към твърде либералната финансова политика на някои клубове в Европа, което позволява на отбори да трупат изключителни задължения, но да не са наказвани сериозно заради тях.

