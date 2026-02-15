Нойер е с контузия, ще пропусне дербито срещу Борусия (Дортмунд)

Капитанът на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер е получил травма и ще пропусне известен период, обявиха баварците. Според “Билд” вратарят ще бъде аут за около три седмици.

Става дума за разкъсване на мускулни влакна в левия прасец, като ветеранът е пострадал по време на съботния мач срещу Вердер (Бремен).

Така Нойер няма да може да вземе участие в дербито срещу втория в класирането Борусия (Дортмунд) на 28 февруари. Стражът отпада и за сблъсъка с Айнтрахт (Франкфурт) седмица по-рано, а надеждите на медицинския екип на Байерн са той да бъде възстановен за срещата с Борусия (Мьонхенглабдах) на 6 март.

Този сезон Нойер вече имаше една подобна контузия - в дните преди Коледа, когато обаче пропусна само един двубой.