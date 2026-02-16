Лудогорец продължава продажбата на билетите за мача с Ференцварош

Лудогорец съобщава на своите фенове, че продължава продажбата на билетите за първия мач от плейофа на Лига Европа срещу Ференцварош. Двубоят срещу унгарския шампион е на 19 февруари от 22:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.



Входни талони могат да бъдат закупени всеки ден на клубната база "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч. В деня на мача (четвъртък) от 10:00 ч. до началото на срещата ще работи и билетната каса на ул. "Васил Левски".



Цените на входните талони за мача срещу Ференцварош са следните:



Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 25 евро

Сектор В, блокове 1 и 6 – 15 евро

Сектор "Моци" – 10 евро