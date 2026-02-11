Популярни
Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
Бонман: Не ме е страх от бомбички, харесва ми феновете да са ми на гърба и да ми крещят

  • 11 фев 2026 | 20:35
  • 704
  • 1

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман говори след победата на своя тим над Левски в 1/4-финалите за Sesame Купа на България. “Орлите” се наложиха с 1:0 като домакини.

“Много добра победа и суха мрежа и е много важно, че минаваме в следващия кръг. Но трябва да си свършим работата в шампионата. Днес бе добър мач.

Показахме в последните два мача, че сме много силни и че сме готови за тази битка, която ни предстои през втората част на полусезона. Най-важното е да запазим спокойствие, защото шампионата тепърва започва.

Не ме плашат бомбичките. Харесва ми тази атмосфера. Харесва ми феновете да са ми на гърба и да ми крещят. Това е футболът и ми харесва, свикнал съм с това от Германия”, заяви Бонман.

