Хьогмо: Мач на много високо ниво

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от успеха на тима му с 1:0 над Левски в мач от Купата на България. Специалистът смята, че мачът е бил на много високо ниво, тъй като и двата тима са показали силна игра.

“Трудни мачове срещу силен отбор. Ние сме два силни отбори. Имахме добър интензитет, вкарахме попадението. Още в началото искахме да изненадаме Левски и това бе инерцията. След това нямахме много чисти положения, но имахме ситуации. Защитавахме се много добре, когато пращаха доста хора в нашата половина. Трябва да намерим начините да печелим. Левски ни затрудни с пресата си, но мисля, че ние успяхме да се настроим и да ги спрем. Това бе мач, в който и двата тима искаха да правят промени в двубоя, така че това бе мач от високо ниво. В подобни турнирни мачове със сигурност е трудно за съдиите и е нормално да има претенции от двата щаба, но това е част от играта. Отиваме на полуфинал и вече сме по-близо до финала. Имаме дълга скамейка, която можем да използваме. Следващият мач е за шампионата и се готвим за него. Има още 16 мача и трябва да се фокусираме във всеки един мач всяка седмица”, каза Хьогмо.