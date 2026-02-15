11-те на Лудогорец и Берое, само един българин на терена

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Берое за двубоя от XXI кръг на efbet Лига. Срещата на "Хювефарма Арена" започва в 14:30 часа.
Стартовите състави:
Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 24. Оливие Вердон, 55. Идан Нахмиас, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 37. Бърнард Текпетей, 14. Петър Станич, 11. Кайо Видал, 12. Руан Секо.
Берое: 13. Жауме Валенс, 12. Давид Валверде, 30. Сантиаго Брунели, 3. Хуан Пабло Саломони, 23. Тижан Сона, 4. Факундо Константини, 32. Франсиско Варела, 21. Алберто Салидо, 7. Хуан Карлос Пинеда, 11. Исмаел Ферер, 19. Емир Кухиня.