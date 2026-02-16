Популярни
  Винисиус: Бензема ми липсва, той притежаваше нещо специално

Винисиус: Бензема ми липсва, той притежаваше нещо специално

  16 фев 2026
Винисиус: Бензема ми липсва, той притежаваше нещо специално

Бразилският национал на Реал Мадрид Винисиус Жуниор даде дълго интервю пред ютюбъра Ибай Янос, в което призна, че е много близък с французите в отбора - Килиан Мбапе, Едуардо Камавинга или Ферлан Менди. Той обаче си спомня с носталгия за отличното си разбирателство с Карим Бензема. Винисиус признава, че именно носителят на "Златната топка" за 2022 година го е белязал най-много.

"Той имаше нещо специално, като единствено той го притежаваше. Липсва ми ужасно. Обичаше да се шегува, но мразеше да губи. Разбирахме се само с един поглед", казва нападателят за Бензема. "Прекарвам повече време със съотборниците ми, отколкото със семейството, трябва да имаме добри отношения", казва още бразилецът за отношенията си с останалите в тима.

Винисиус признава, че е много доволен от идването на Килиан Мбапе в Реал. "Всяко лято му пишех: "Кога идваш?". Бях нещо като негов агент. Същото нещо бе и с Белингам. Искам да играя с най-добрите, за да имам възможно най-добри шансове да печеля", каза още Винисиус Жуниор. 

