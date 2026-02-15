Феде Валверде обясни за изблика на гняв при смяната

Популярни
Федерико Валверде изигра много силен мач при победата на Реал Мадрид срещу Реал Сосиедад с 4:1 в събота вечер на “Бернабеу“. Освен че беше ключова фигура в халфовата линия, уругваецът отбеляза и третия гол в 31-вата минута. Въпреки това той не напусна терена напълно доволен, като побърза да обясни причината с публикация в социалните мрежи.

Валверде изглеждаше ядосан след смяната си. В 73-тата минута треньорът Алваро Арбелоа реши да го извади от игра, а на негово място се появи Браим Диас. Уругваецът стигна до резервната скамейка, поздрави целия щаб и преди да седне силно изрита една хладилна чанта.

„Спокойно, приятели, хладилната чанта не е виновна, че съжалявам, че не стрелях към вратата“, написа той, придружено от няколко смеещи се емотикона, с което разкри причината за гнева си.

Няколко минути по-късно, в микс зоната, Валверде беше по-ясен пред медиите относно събитията от последните седмици. „Това беше трудна година като капитан. Чувствах се отговорен, когато нещата не вървяха добре. Имахме седмици, в които преглътнахме много гадости, и мисля, че това ни помогна да израснем като играчи и като хора.“

„Преминахме през лоши моменти, според мен напълно заслужено, и мисля, че това ни накара да се променим и да съзреем като играчи. Не спечелихме нищо миналата година, нито тази, и трябва да израснем и да осъзнаем, че нещата трябваше да се променят. Сега е моментът. Печелим мачове и сме в добра динамика“, призна той.

„Арбелоа изисква от нас много движение на терена и в тази среща се чувствах много по-комфортно. Дали ще спечелим Шампионската лига? Да кажа „не“ би било срамно от моя страна като капитан. Ако трябва да тренираме по четири часа, ще го направим. Реал Мадрид заслужава да сме концентрирани на 100%. Ще спечелим всичко“, завърши категорично Валверде.

