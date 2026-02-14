Популярни
Бащата на Мбапе: Килиан си тръгна на 13 години и никога не се завърна
  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 796
  • 0
Животът на Килиан Мбапе не е бил лесен. Още в много ранна възраст на французина му се е наложило да взема решения, които ще бележат целия му път. В петък баща му, Уилфрид Мбапе, говори в предаването „C à vous“ по френската телевизия France и подчерта жертвите, които синът му е правил през годините, за да се превърне в един от най-добрите футболисти в света. Да бъдеш на върха в Реал Мадрид и във френския национален отбор не идва безплатно...

„Бих искал да наблегна на жертвите. Говорите за това какво представлява в човешки план да имаш син, който играе футбол. Аз видях как Килиан Мбапе напусна дома си на 12 или 13 години“, сподели таткото.

„Хората не го осъзнават. Сега, когато той вече е завършен продукт, е вярно, че хората ми казват: „Той стана това“, „Той стана онова“. Но има толкова много неща, които ние нямаме. Толкова много неща, които никога няма да можем да заменим. Има толкова много неща, които не сме направили. Днес кой има деца, за да ги загуби на 13 или 14 години? Никой! Няма баща, няма майка, която да може да каже: „Синът ми напусна дома на 13 години и никога не се върна!“. Точно това се случи с нас. Това е неговият проект, това е красива история и всичко останало, но е вярно, че когато го обяснявам на някои родители... те не го разбират. Хората не могат да проумеят, той вече играеше в Монако, с шампиони...“, обясни Уилфрид Мбапе.

„Не знам дали е идеалният кандидат, но би било много добре“, призна Уилфрид по повод евентуалното назначаване на Зинедин Зидан за селекционер на Франция. „Ще разберем по-късно, но ще бъде много трудно да се последва примера на Дешан. Днес му намираме много недостатъци, но щом си тръгне, ще осъзнаем много от качествата му. Не трябва да забравяме какво е постигнал, нито наследството, което ще остави. А ако е Зидан, всички ще бъдем щастливи.“

Той си припомни и един епизод с Килиан от времето, когато Зидан играеше в Реал Мадрид. Тогава малчуганът е успял да види Зизу на живо. „Като малък Килиан беше весело момче, вдигаше много шум. Когато този господин отвори вратата (за да влезе в стаята при нас - бел.ред.)… прас! (направи жест за затваряне на устата) и той млъкна. От този ден го видях по друг начин. Той е наистина прекрасен човек. Има хора, които не познаваш, виждаш ги по телевизията и когато се запознаеш с тях, те разочароват. При него е точно обратното“, призна бащата на Мбапе.

