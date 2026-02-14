Баско предизвикателство за Реал Мадрид

Реал Мадрид ще посрещне Реал Сосиедад в мач от испанската Ла Лига на 14 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Срещата изправя един срещу друг два от водещите клубове в Ла Лига и очакванията са да се получи доста интересен сблъсък.

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 57 точки след изиграни 23 мача, като "белите" имат впечатляваща голова разлика от 49 отбелязани и само 18 допуснати гола.

От своя страна, Реал Сосиедад се намира на осмата позиция с 31 точки от същия брой изиграни срещи, с 33 вкарани и 31 получени гола. Победа за домакините би затвърдила позициите им в борбата за титлата, докато баските се стремят да се изкачат в зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Реал Мадрид демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. "Кралският клуб" надделя над Валенсия като гост с 2:0 (на 08.02.2026), победи Райо Валекано с 2:1 (на 01.02.2026) и записа успех срещу Виляреал като гост с 2:0 (на 24.01.2026). В Шампионската лига мадридчани разгромиха Монако с 6:1 (на 20.01.2026), но претърпяха поражение от Бенфика с 2:4 (на 28.01.2026).

Реал Сосиедад също показва впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет срещи. Баските победиха Атлетик Билбао с 1:0 (на 11.02.2026) за Купата на краля, надвиха Елче с 3:1 (на 07.02.2026) и надделяха над Алавес с 3:2 (на 04.02.2026) отново за купата. В първенството записаха равенство 1:1 срещу Атлетик Билбао (на 01.02.2026) и победа над Селта с 3:1 (на 25.01.2026).

Раул Албиол ще има доста проблеми с окомплектоването на състава си за този мач. Джуд Белингам и Едер Милитао са трайно контузени, а Родриго също не успя да се възстанови навреме. Голямата въпросителна е около Килиан Мбапе, който също имаше проблем с коляното и пропусна някои тренировки през седмицата, като решението дали ще играе ще бъде взето в последния момент. Същото се отнася и за Раул Асенсио, който бе болен от грип. Единствената добра новина е, че Винисиус изтърпя наказанието си и ще може да играе днес.

Реал Сосиедад обаче също е доста обезкървен за този двубой. Такефуса Кубо, Лука Сучич и Унай Мареро със сигурност отпадат от сметките заради травми. Под въпрос до последно ще бъдат Андер Баренечеа и Арсен Захарян. Брайс Мендес пък няма да играе заради наказание.