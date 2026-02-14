Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид и Реал Сосиедад играят при 1:0 в мач от 24-ия кръг на испанската Ла Лига.

Изходът от двубоя ще има значение за две части от таблицата. От една страна, "кралете" са длъжни да спечелят, за да оглавят поне за следващите 48 часа класирането преди гостуването на Барселона на Жирона в понеделник. От друга страна баските биха могли да се доближат на точка от шестото място, даващо право на участие в европейските клубни турнири.

Успехът на "Сантиаго Бернабеу" изглежда на пръв поглед невъзможен за гостите, но момчетата от Сан Себастиан вече постигнаха една геройска победа тази седмица по време на визитата си на Атлетик Билбао в първия 1/2-финал от турнира за Купата на Краля.

Реал Сосиедад ликува на "Сан Мамес" в първата баска битка, но тепърва всичко ще се решава

Няколко дни преди двубоя присъствието на Мбапе бе под въпрос заради съмнения около натоварване в областта на лявото коляно, поради което французинът пропусна някои от тренировъчните занимания на "белия балет" през седмцата. На пресконференцията вчера обаче старши треньорът Алваро Арбелоа заяви, че топ нападателят му ще бъде на разположение. Действително световният шампион от Мондиал 2018 в Русия попадна в групата за мача, но той бе разпределен да започне мача на резервната скамейка. Раул Асенсио, който също имаше здравословни проблеми, бе изпратен от Арбелоа на пейката за първия съдийски сигнал.

Старши треньорът на гостите Пелегрино Матарацо взе интересно решение и големият герой от баското дерби за Купата срещу Атлетик Билбао - Бенят Туриентес, който вкара победното попадение за крайното 1:0, бе изпратен на резервната скамейка за началото на сблъсъка. Ори Оскарсон, който го замени във въпросния двубой също не получи минути за първия съдийски сигнал и тподобно на съотборника си бе принуден да изгледа началните акорди отстрани.

𝗫𝗜 | Los elegidos para el Bernabéu. 𝗚𝗢𝗔𝗭𝗘𝗡!#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/YAI6tjmMSo — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 14, 2026

Мачът започва в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите неговото развитие в реално време.

РЕАЛ МАДРИД - РЕАЛ СОСИЕДАД



ЛА ЛИГА, XXIV КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Реал Мадрид: 1. Тибо Куртоа, 12. Трент Александър-Арнолд, 22. Антонио Рюдигер, 24. Дийн Хаусен, 18. Алваро Карерас, 8. Федерико Валверде, 14. Орелиан Чуамени, 6. Едуардо Камавинга, 15. Арда Гюлер, 16. Гонсало Гарсия, 7. Винисиус Жуниор

Старши треньор: Алваро Арбелоа



Реал Сосиедад: 1. Алекс Ремиро, 2. Йон Арамбуру, 31. Йон Мартин, 5. Игор Субелдия, 3. Айхен Муньос, 15. Пабло Марин, 4. Йон Горочатеги, 12. Янхел Ерера, 22. Уесли, Карлос Солер, 10. Микел Оярсабал

Старши треньор: Пелегрино Матарацо



НАЧАЛО: 14 февруари 2026 г. (събота) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Сантиаго Бернабеу", Мадрид

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсиско Хосе Ернандес