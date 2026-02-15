Популярни
Арбелоа: Изпълнихме всичко успешно

  • 15 фев 2026 | 06:10
  • 386
  • 0

Алваро Арбелоа говори след убедителния успех на неговия Реал Мадрид с 4:1 срещу тима на Реал Сосиедад в срещата от 25-ия кръг на испанската Ла Лига. Със спечелените три точки “кралете” оглавиха класирането в шампионата, където ще бъдат поне за 48 часа до гостуването на Барселона на Жирона в понеделник

“Знаехме, че мачът ще бъде труден, но тренирахме добре през цялата седмица и това си личеше на терена. Знаехме, че противниците ни ще бъдат агресивни, ще натискат високо по игрището, и знаехме, че са способни да се спускат по-дълбоко и понякога да контраатакуват. Знаехме, че са способни бързо да се откъснат при контраатака, и искахме да доминираме в тяхната половина, да се защитаваме и да натискаме, когато е необходимо, и изпълнихме всичко това успешно”, каза Арбелоа.

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Разгромът дойде в идеалния момент за Реал Мадрид, тъй като испанският колос ще има много тежко предизвикателство в Шампионската седмица идната седмица срещу тима на Бенфика.

“Все още помним мача с Бенфика и знаем колко труден ще бъде. Предвид агресивността на отбора на Моуриньо, трябва да се съсредоточим върху това да изиграем добър мач, без да се тревожим за реванша“, каза още Арбелоа.

