Арбелоа: Изпълнихме всичко успешно

Алваро Арбелоа говори след убедителния успех на неговия Реал Мадрид с 4:1 срещу тима на Реал Сосиедад в срещата от 25-ия кръг на испанската Ла Лига. Със спечелените три точки “кралете” оглавиха класирането в шампионата, където ще бъдат поне за 48 часа до гостуването на Барселона на Жирона в понеделник

🚨🔄 Fede Valverde: “Arbeloa asks us for a lot of movement on the pitch and today I felt much more comfortable”. pic.twitter.com/tpS7wXMXsd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2026

“Знаехме, че мачът ще бъде труден, но тренирахме добре през цялата седмица и това си личеше на терена. Знаехме, че противниците ни ще бъдат агресивни, ще натискат високо по игрището, и знаехме, че са способни да се спускат по-дълбоко и понякога да контраатакуват. Знаехме, че са способни бързо да се откъснат при контраатака, и искахме да доминираме в тяхната половина, да се защитаваме и да натискаме, когато е необходимо, и изпълнихме всичко това успешно”, каза Арбелоа.

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Разгромът дойде в идеалния момент за Реал Мадрид, тъй като испанският колос ще има много тежко предизвикателство в Шампионската седмица идната седмица срещу тима на Бенфика.

🚨⚪️ Álvaro Arbeloa: “I’ve been seeing a great Vini since the day I arrived here. He is one of the best player in the world”.



“He is an incredible guy, I’m lucky to have him”. pic.twitter.com/KV3DLBgXCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2026

“Все още помним мача с Бенфика и знаем колко труден ще бъде. Предвид агресивността на отбора на Моуриньо, трябва да се съсредоточим върху това да изиграем добър мач, без да се тревожим за реванша“, каза още Арбелоа.