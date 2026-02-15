Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо

Шефът на отбора на Макларън във Формула 1, Андреа Стела, отличи два от съперниците на световните шампиони след първия официален предсезонен тест в Бахрейн, като призна, че те имат предимство.

Андреа Стела заяви, че Мерцедес и Ферари са били по-бързи в състезателните симулации по време на теста в Бахрейн. Той също така смята, че и Ред Бул ще бъде сред водещите отбори в началото на сезона.

След като отборите се съсредоточиха върху дълги серии от обиколки в четвъртък и петък, неяснотата около подредбата в предсезонните тестове започна постепенно да се разсейва. Въпреки че все още има много въпросителни, общото наблюдение е, че се оформя ясна водеща група, включваща традиционните четири топ отбора: Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Макларън.

Мерцедес и Ред Бул бързо привлякоха вниманието на специалистите - Мерцедес с ранната си надеждност по време на шейкдауна в Барселона, а Ред Бул с впечатляващото разгръщане на енергия от по-мощния си електрически мотор за 2026. Това е особено похвално постижение, като се има предвид, че те за първи път произвеждат собствена задвижваща система.

Въпреки че първоначално остана в сянка, Ферари също вече е тема на разговор в падока. След като Мерцедес се сблъска с проблеми през втората половина на теста в Бахрейн, Скудерията изпревари своя съперник по брой навъртени обиколки. Шарл Леклер и Люис Хамилтън също показаха висока скорост в дългите си серии съответно в четвъртък и петък. Според шефа на Макларън, Стела, както бившият му работодател Ферари, така и Мерцедес изглеждат с една стъпка напред на този етап.

„По отношение на състезателното темпо мога да потвърдя, че това на Ферари изглежда много конкурентно - заяви Стела. - В симулацията, която Хамилтън направи, по същото време имаше и една на Антонели и една на Оскар Пиастри. Мисля, че Антонели и Хамилтън бяха по-бързи от нас в състезателната симулация. Бих казал, че тази на Шарл в четвъртък беше доста конкурентна и на същото ниво като тези симулации, за които говорим.

„Просто приканвам всички да бъдат внимателни и да не се вглеждат твърде много в това, което виждаме по време на тестовете. Въпреки това, от гледна точка на ранните индикации за конкурентоспособност, мисля, че определено можете да поставите Ферари и Мерцедес начело на списъка.

Стела също така смята, че Ред Бул са „много добре подготвени“, така че не вярва някой от традиционните четири големи отбора да е сбъркал. Стела вярва, че Гран при на Австралия ще бъде спечелена от отбора с най-добрия цялостен автомобил, а не просто ще бъде продиктувано от коренно различните изисквания на хибридните задвижващи системи.

„Понякога трябва да правиш някои нелогични неща от гледна точка на пилотирането, за да извлечеш максимума от задвижващата система и по този начин да постигнеш най-бързото време за обиколка“, обясни той.

„Понякога пилотите ще трябва да връщат газта и да се движат по инерция в квалификациите преди спирането за завоите, което не е непременно начинът, по който са карали досега в кариерата си. Или в някои високоскоростни завои може да искаш да събереш малко енергия, вместо да се опитваш да преминеш завоя с пълна газ.“

„Това обаче не променя много изискванията към шасито. Все още искаш да имаш шаси, което осигурява възможно най-много притискаща сила, защото все още искаш да си възможно най-бърз в завоите. Това не променя факта, че най-бързият автомобил в Мелбърн ще бъде този, който има най-добрата аеродинамична ефективност.“

„Най-бързият автомобил в Мелбърн ще бъде този, който има най-доброто притискане, ще бъде най-бърз в завоите и ще има задвижваща система, която очевидно е конкурентна от гледна точка на мощността на двигателя с вътрешно горене, както и от гледна точка на събирането и разгръщането на енергия. Така че всичко се свежда до факта, че това е сложна Формула 1, но мисля, че ще свикнем с нея.“

