Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

  • 15 фев 2026 | 10:51
  • 3911
  • 0

Една от темите, за които започна да се говори усилено по време на първия предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн, е свързана със стартовата процедура, която много отбори искат да бъде променена.

Притесненията са свързани с наличието на турбо лаг, който означава, че сега повечето двигатели се нуждаят от десетина секунди, за да могат турбо компресорите да достигнат нужната скорост на въртене при стартиране от място. Поради тази причина повечето екипи са поискали стартовата процедура да бъде коригирана и сега да има изчакване от десетина секунди след нареждането на последна кола на стартовата решетка преди светването на първия от петте светофара.

За целта обаче е нужно пълно единодушие, но такова няма, тъй като във Ферари са против подобна промяна. А запознати твърдят, че причината за тази позиция на Черните кончета е фактът, че те са проектирали своята задвижваща система по такъв начин, че тя да се нуждае от по-малко време, за да развърти турбина.

Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното
Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното

На места дори твърдят, че шефът на Скудерията Фредерик Васьор е предупредил останалите си колеги за този потенциален проблем още преди години, но тогава неговите предупреждения не са били взети насериозно. Сега обаче всички са осъзнали, че французинът е бил прав, но пък се смята, че във Ферари са предприели нужните мерки, за да не страдат толкова на стартовете, което би означавало, че пилотите не само на Скудерията, но и на Хаас и Кадилак, ще има предимство при потеглянето.

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес
Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

Тази тема ще бъде дискутирана допълнително по време на предстоящото следващата седмица заседание на Комисията за Формула 1 към ФИА.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

  • 14 фев 2026 | 21:38
  • 2453
  • 0
Еванс води в рали "Швеция", Паяри настига Кацута в топ 3

Еванс води в рали "Швеция", Паяри настига Кацута в топ 3

  • 14 фев 2026 | 20:28
  • 972
  • 0
Верстапен: Може би ще трябва да спираме по средата на правата

Верстапен: Може би ще трябва да спираме по средата на правата

  • 14 фев 2026 | 19:58
  • 2999
  • 0
Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

  • 14 фев 2026 | 15:50
  • 1785
  • 0
Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

  • 14 фев 2026 | 15:25
  • 2131
  • 0
Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

  • 14 фев 2026 | 15:03
  • 1493
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 15 фев 2026 | 12:06
  • 2725
  • 5
ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

  • 15 фев 2026 | 10:43
  • 5462
  • 20
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 9245
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 8047
  • 4
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 12173
  • 99
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 12196
  • 1