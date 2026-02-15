Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

Една от темите, за които започна да се говори усилено по време на първия предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн, е свързана със стартовата процедура, която много отбори искат да бъде променена.

Притесненията са свързани с наличието на турбо лаг, който означава, че сега повечето двигатели се нуждаят от десетина секунди, за да могат турбо компресорите да достигнат нужната скорост на въртене при стартиране от място. Поради тази причина повечето екипи са поискали стартовата процедура да бъде коригирана и сега да има изчакване от десетина секунди след нареждането на последна кола на стартовата решетка преди светването на първия от петте светофара.

За целта обаче е нужно пълно единодушие, но такова няма, тъй като във Ферари са против подобна промяна. А запознати твърдят, че причината за тази позиция на Черните кончета е фактът, че те са проектирали своята задвижваща система по такъв начин, че тя да се нуждае от по-малко време, за да развърти турбина.

На места дори твърдят, че шефът на Скудерията Фредерик Васьор е предупредил останалите си колеги за този потенциален проблем още преди години, но тогава неговите предупреждения не са били взети насериозно. Сега обаче всички са осъзнали, че французинът е бил прав, но пък се смята, че във Ферари са предприели нужните мерки, за да не страдат толкова на стартовете, което би означавало, че пилотите не само на Скудерията, но и на Хаас и Кадилак, ще има предимство при потеглянето.

Тази тема ще бъде дискутирана допълнително по време на предстоящото следващата седмица заседание на Комисията за Формула 1 към ФИА.

Снимки: Gettyimages