Ще падне ли най-старият рекорд във Формула 1 този уикенд?

Този уикенд Формула 1 ще посети пистата „Шанхай“ в Китай за 19-ти път, а големият въпрос преди началото на събития е дали най-накрая ще падне най-старият рекорд в спорта.

Той е притежание на Михаел Шумахер от дебютното издание на Гран При на Китай през 2004 година. Тогава седемкратният световен шампион записа най-бърза обиколка от 1:32.238, която не беше подобрена в нито едно от следващите 17 издания на надпреварата.

22 years later, Michael Schumacher still holds the race lap record at the Shanghai International Circuit (1:32.238), set during the inaugural #ChineseGP 🇨🇳#FIA #F1 pic.twitter.com/8FsBMX2uTn — FIA (@fia) March 11, 2026

Преди 12 месеца най-бързата обиколка беше регистрирана от Ландо Норис, който постигна 1:35.454. Люис Хамилтън беше направил по-бърз тур от 1:35.069, но той беше анулиран след дисквалификацията на британеца от състезанието заради техническо нарушение.

Дисквалифицираха пилотите на Ферари и Пиер Гасли от Гран При на Китай

Предвид това и фактът, че през тази година колите в световния шампионат са по-бавни след смяната в правилника, надали ще видим подобрение на рекорда на Шумахер отпреди 22 години. Със сигурност за дълголетието на този рекорд спомогна и фактът, че Гран При на Китай не се проведе в период 2020-2023, когато видяхме едни от най-бързите коли в цялата история на световния шампионат, особено през 2020 година.

Снимки: Gettyimages