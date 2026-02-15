Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо смята, че настоящият му отбор Астън Мартин трябва да последва примера на Макларън и да преследва рязък обрат в представянето си след трудното начало на сезона.

Новият болид на Астън Мартин - AMR26, пропусна почти целия шейкдаун в Барселона, като се появи на пистата едва в края на четвъртия ден, преди да направи 61 обиколки в петия. Проблемите продължиха и по време на първия официален предсезонен тест в Бахрейн.

Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

Там отборът завъртя едва 203 обиколки – с 67 по-малко от най-близкия до тях тим, Мерцедес. Алонсо беше в колата само през втория ден, когато направи 98 обиколки, с което общият му брой от двата теста достигна 159.

За сравнение, само Оскар Пиастри навъртя 153 обиколки в последния ден в Бахрейн, а двамата пилоти на Макларън направиха по 207 обиколки всеки, или с четири повече от Астън Мартин.

Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

Тъй като се очаква базираният в Силвърстоун отбор да започне кампанията в неизгодна позиция, Алонсо посочи за пример представянето на бившия си тим Макларън през сезон 2023 като доказателство за това какво е възможно да се постигне.

През 2023 болидът MCL60 стартира с проблем в пода, което доведе до отстраняването на техническия директор Джеймс Кий, докато се разработваха подобрения.

Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

Първите от тях се появиха за Гран При на Азербайджан, а след това пълен пакет от актуализации за състезанията в Австрия и Великобритания превърна Ландо Норис и Оскар Пиастри от пилоти в дъното на класирането в претенденти за подиуми и полпозишъни, а често и в най-близките съперници на доминиращия Макс Верстапен.

Въпреки че Алонсо греши в примера си, тъй като Макларън не спечели състезание през 2023 (първата победа дойде за Норис в Маями през 2024), Пиастри все пак спечели спринтовото състезание в Катар през 2023.

Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното

„Не знам кой е по-напред и кой е отзад в момента, но честно казано, топ отборите винаги ще имат малко предимство, защото техните системи работят гладко“, обясни Алонсо пред медиите след края на теста в Бахрейн.

„Те винаги са на пълния си потенциал, докато малките отбори трябва да растат стъпка по стъпка, така че мисля, че новите правила винаги предлагат възможност за изненада.“

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

„Не знам кой тим ще бъде изненадата, но мисля, че някой от топ отборите може да не е толкова бърз, колкото си мислим, а някои от отборите в средата на колоната ще бъдат малко по-бързи от очакваното. Но не съм сигурен кой ще бъде. Надявам се втората половина на сезона да бъде различна. Особено в нашия случай, дори и да започнем бавно, можем да се подобрим. Ще видим.“

„През 2023 Макларън бяха затворени с обиколка на старта на сезона в Бахрейн, а спечелиха състезание в Австрия или на "Силвърстоун.“

Верстапен: Може би ще трябва да спираме по средата на правата

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages