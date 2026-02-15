Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

След края на първия от двата предсезонните тест в Бахрейн единственият новобранец във Формула 1 през 2026 година Арвид Линдблад се насочи към Джеда, за да вземе ценни уроци от действащия шампион във Формула Е Оливър Роуланд.

Не е тайна, че правилното използване на електрическата енергия от хибридния елемент на задвижващите системи ще бъде ключова във Формула 1. Именно поради тази причина Линдблад избра да посети вчерашния втори състезателен ден в Джеда.

Там той беше забелязан в гаража на Нисан като гост на Роуланд. Със сигурност шампионът във Формула Е ще може да даде доста полезни съвети на своя доста по-млад сънародник за това как той да бъде по-ефикасен в използването на електрическата енергия от своята задвижващата система.

Линдблад ще може да изпробва част от нещата, които е научил от Роуланд, по време на втория предсезонен тест в Бахрейн. Той ще се проведе от сряда до петък идната седмица и с него ще приключи предсезонната подготовка във Формула 1 за 2026 година.

Снимки: Gettyimages