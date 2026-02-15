Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард защити Макс Верстапен и Люис Хамилтън, след като двамата отправиха сериозни критики към новите правила за задвижващите системи в световния шампионат.

По време на първия от двата тридневни теста в Бахрейн няколко пилоти изразиха недоволството си от новите регулации. Хамилтън заяви пред медиите, че новите болиди се усещат по-бавни от колите в GP2, шампионат, който днес е известен като Формула 2.

Коментарите на Хамилтън бяха направени в сряда вечер, а малко след това Верстапен описа усещането от необходимостта да се пести толкова много енергия като „Формула Е на стероиди“.

Управлението на енергията се превърна в основна тема на дискусиите от излизането на новите коли на пистата. Кадри от бордовите камери показват как скоростта на няколко автомобила намалява към края на правите участъци, докато батерията се изтощава.

Техниките за връщането на газта и движение по инерция с цел презареждане на батерията се очертават да са ключова характеристика на състезанията през новия сезон. Много пилоти обаче се обявиха против това поради значителното намаляване на скоростта в определени части от обиколката.

Попитан от talkSPORT дали разбира разочарованието на Макс Верстапен и Люис Хамилтън, Дейвид Култард отговори: „Разбирам ги, защото са загубили елемент от това, което са имали преди.“

„Знаете ли, ако ви дам чисто нов айфон, няма да ми благодарите, защото е малко по-малко напреднал. Но в крайна сметка, когато сезонът стартира, това е състезание и най-добрият пилот ще използва потенциала на цялата тази технология по най-добрия възможен начин. Разбира се, сигурен съм, че управляващият орган, ФИА, не се радва на факта, че те са толкова откровени по начин, който може да се възприеме като негативен - обясни именитият шотландец. - Сигурен съм също, че от Либърти Медия, вероятно биха предпочели пилотите да не казват нищо друго, освен колко е прекрасно всичко. Но междувременно, в реалния свят, няма такова нещо като лоша реклама. Формула 1 е на гребена на вълната. Брад Пит и филмът за Формула 1 са част от това."

