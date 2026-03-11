Днес стават 500 дни от последната победа на Ферари във Формула 1

Ферари е най-успешният отбор в цялата история на Формула 1 със своите 247 победи в 1125 старта от 1950 година насам.

Пилот на Скудерията обаче не е стъпвал на най-високото стъпало на почетната стълбичка вече 500 дена. Последната победа на Черните кончета в състезание във Формула 1 датира от Гран При на Мексико Сити, когато успехът беше за Карлос Сайнц.

Today marks the 500th day since Ferrari's last Grand Prix win in F1 (Sainz in Mexico) 🗓️



Can they snap the streak in China? 🤔 pic.twitter.com/nmEpvjqd3E — Autosport (@autosport) March 11, 2026

С оглед позитивното начало на сезон 2026 от страна на Скудерията, феновете на отбора могат да се надяват тази негативна серия да приключи в най-скоро време. Първият шанс това да се случи ще бъде в Гран При на Китай този уикенд, където ще има и спринт.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Снимки: Gettyimages