Днес стават 500 дни от последната победа на Ферари във Формула 1

Ферари е най-успешният отбор в цялата история на Формула 1 със своите 247 победи в 1125 старта от 1950 година насам.
Пилот на Скудерията обаче не е стъпвал на най-високото стъпало на почетната стълбичка вече 500 дена. Последната победа на Черните кончета в състезание във Формула 1 датира от Гран При на Мексико Сити, когато успехът беше за Карлос Сайнц.
С оглед позитивното начало на сезон 2026 от страна на Скудерията, феновете на отбора могат да се надяват тази негативна серия да приключи в най-скоро време. Първият шанс това да се случи ще бъде в Гран При на Китай този уикенд, където ще има и спринт.
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages