Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното

  • 15 фев 2026 | 10:27
  • 255
  • 0

Отборите на Уилямс и Макларън направиха най-много обиколки в рамките на първия от двата официални предсезонни теста в Бахрейн, който се проведе по-рано тази седмица.

В първите три дни за подготовка на „Сахир“ двата екипа направиха по 422 тура на трасето с дължина от 5.412 километра. Това се равнява на общ километраж от 2 283.864 километра за двата отбора, в които те събираха данни за новите си коли.

Повече от 400 обиколки направи само още един отбор – Ферари, който завърши изпитанията с 420 тура. Хаас се нареди на четвъртата позиция с 390, а след трудния шейкдаун в Барселона Ауди влезе в петицата с 353 обиколки.

На дъното на класацията остана Астън Мартин, който имаше най-много проблеми и съответно прекара най-много време в гаража. Фернандо Алонсо и Ланс Строл успяха да направят само 206 обиколки в хода на първите три дни за подготовка в Бахрейн и ще се надяват на по-голяма активност в рамките на втория тест, който ще се проведе от сряда до петък идната седмица.

Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн
Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн

Класация по брой обиколки от първия тест в Бахрейн:

  1. Уилямс – 422 обиколки (2 283.864 км)
    Макларън – 422 обиколки (2 283.864 км)

  2. Ферари – 420 обиколки (2 273.040 км)

  3. Хаас – 390 обиколки (2 110.680 км)

  4. Ауди – 353 обиколки (1 910.436 км)

  5. Ред Бул – 343 обиколки (1 856.316 км)

  6. Рейсинг Булс – 326 обиколки (1 764.312 км)

  7. Кадилак – 320 обиколки (1 731.840 км)

  8. Алпин – 318 обиколки (1 721.016 км)

  9. Мерцедес – 282 обиколки (1 526.184 км)

  10. Астън Мартин – 206 обиколки (1 114.872 км)

Снимки: Gettyimages

