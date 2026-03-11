Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Чеко Перес: В Кадилак оценяват коментарите ми много повече, отколкото в Ред Бул

Чеко Перес: В Кадилак оценяват коментарите ми много повече, отколкото в Ред Бул

  • 11 март 2026 | 16:39
  • 352
  • 1

Завърналият се във Формула 1 с отбора на Кадилак Серхио Перес заяви, че в американския тим оценяват неговата обратна връзка много повече, отколкото са го правили в Ред Бул.

Мексиканецът беше част от състава на Биковете в период 2021-2024, но за всички беше ясно, че там той играе ролята на втори пилот зад Макс Верстапен. При това положение мнението на нидерландеца беше взимано под много по-голямо внимание при развитието на колите, което пък се отрази изключително негативно на Перес, чиито резултати започнаха да се влошат с течение на времето.

Това доведе до предварителната раздяла между него и Биковете в края на сезон 2024, след което мексиканецът остана извън Формула 1. Той обаче намери път обратно към спорта с новосформирания екип на Кадилак, където той заяви, че неговото мнение се цени много повече.

Враждата между Перес и Лоусън се възобнови още на старта на сезона
Враждата между Перес и Лоусън се възобнови още на старта на сезона

„Определено последните шест месеца от престоя ми в Ред Бул бяха трудно по всички направление. Определено усещах, че имам нужда от почивка. Виждах неща, което бяха невидими отвън. Те станаха по-видни, когато аз си тръгнах. Но в Ред Бул имах и хубави моменти.

„Сега аз се наслаждам на факта, че отново съм в спорта с Кадилак. Гледам напред към нашето общо приключение. Мисля, че нещата изглеждат обещаващи. Проектът е много дългосрочен. Но смятам, че това може да ни е полезно, а това, че съм част от нещо ново, ме мотивира още повече.

„Виждам начинът, по който се развива колата. Натискаме в една и съща посока, което помага. Усещам, че тук моето мнение се цени много повече“, каза Перес, който завърши 16-ти в Австралия в неделя. Неговият съотборник Валтери Ботас отпадна сравнително рано с повреда.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

