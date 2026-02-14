Верстапен: Може би ще трябва да спираме по средата на правата

Управлението на енергията означава, че пилотите от Формула 1 през 2026 няма да могат да карат на пълна газ дори в квалификациите, тъй като това може да не е най-бързият начин да се завърти една обиколка. Тази ситуация предизвика сарказъм от страна на бившия световен шампион Макс Верстапен.

С нотка на умора Макс Верстапен саркастично предположи, че пилотите от Формула 1 може да се наложи да спират по средата на правата на Лас Вегас, за да възстановяват енергия.

An accidental visit to the Mercedes pit box for Isack Hadjar 😬



He's not the first and he won't be the last! 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/5Lk5Ctc9tY — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

За сезон 2026 Формула 1 въвежда нови задвижващи системи с повече мощност, идваща от електрическата част на хибридната система, което означава, че управлението на енергията придобива все по-голямо значение.

Вследствие на това максималната скорост може да намалее при напълно натиснат педал на газта, когато болидите изчерпят разгръщането на енергия. Пилотите са принудени да вдигат крака си от газта и да се движат по инерция преди зоните за спиране – дори в квалификационни условия – за да възстановят част от енергията и да я използват по-рано на правите.

Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

Люис Хамилтън посочи, че на пистата в Барселона с дължина 4,657 км се налага движение по инерция в продължение на 600 метра. Освен това тактиките за възстановяване на енергия понякога ще включват и превключване на по-ниска предавка по време на движение на права.

„На правите все още не сме енергийно ефективни - потвърди Верстапен в четвъртък в Бахрейн. - На тази писта положението не е толкова сериозно. Но ще отидем и на писти, където ще бъде истинска катастрофа.

Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

„Мелбърн, "Монца" например. Не и Мексико, заради разредения въздух и тежките спирания. Но и там има дълга права. "Спа" ще бъде зле. Има доста такива трасета.

„Може би и Лас Вегас, с онази дълга права - добави пилотът на Ред Бул, визирайки почти двукилометровия участък, който преди се преминаваше с пълна газ. - Може би ще трябва да спираме по средата на правата, защото сме изчерпали енергията. Сега се смея, но това наистина няма никакъв смисъл.“

Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред

На въпроса дали този проблем е обсъждан с ФИА и Формула 1, Верстапен заяви: „Мисля, че може би не са осъзнали напълно колко зле ще бъде. Но ще видим. Както казах, на тази писта положението все още е управляемо. Когато отидем в Мелбърн, наистина ще видите колко много трябва да връщаме газта на правите.“

Много пилоти изразиха загриженост относно степента на управление на енергията с новите болиди, макар и обикновено по-меко от Верстапен. Серхио Перес го определи като „не идеално“, докато Лиам Лоусън остана безмълвен, когато го попитаха колко забавно е да се кара новият болид. Ландо Норис обаче го нарече „добро, забавно предизвикателство“, въпреки че пилотът на Макларън отрече да е връщал твърда рано газта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages