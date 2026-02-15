Съставите на Арсенал и Уигън

Арсенал приема Уигън на “Емиратс” със задачата да се класира за 1/8-финалите на ФА Къп и да продължи битката за четири трофея през настоящия сезон. 14-кратният победител в надпреварата, за последно спечели трофея през 2020 година. Уигън, който в зоната на изпадащите в Лига 1, записа пет загуби и едно реми в предишните си шест мача. Последната победа на тима бе в предишния кръг на ФА Къп, когато Латикс елиминираха Престън.

Микел Артета е направил цели осем промени в своя стартов състава. Кепа Арисабалага започва на вратата, а Уилям Салиба се завръща, след като бе болен, заради което пропусна срещата с Брентфорд. Нони Мадуеке, Габриел Жезус и Габриел Мартинели стартират в атака. Сака, Гьокереш, Тросар, Субименди и Райс са на пейката за началото, а Мартин Йодегор не е в групата за днешния двубой.