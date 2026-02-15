Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Съставите на Арсенал и Уигън

Съставите на Арсенал и Уигън

  • 15 фев 2026 | 17:32
  • 998
  • 2
Съставите на Арсенал и Уигън

Арсенал приема Уигън на “Емиратс” със задачата да се класира за 1/8-финалите на ФА Къп и да продължи битката за четири трофея през настоящия сезон. 14-кратният победител в надпреварата, за последно спечели трофея през 2020 година. Уигън, който в зоната на изпадащите в Лига 1, записа пет загуби и едно реми в предишните си шест мача. Последната победа на тима бе в предишния кръг на ФА Къп, когато Латикс елиминираха Престън.

Микел Артета е направил цели осем промени в своя стартов състава. Кепа Арисабалага започва на вратата, а Уилям Салиба се завръща, след като бе болен, заради което пропусна срещата с Брентфорд. Нони Мадуеке, Габриел Жезус и Габриел Мартинели стартират в атака. Сака, Гьокереш, Тросар, Субименди и Райс са на пейката за началото, а Мартин Йодегор не е в групата за днешния двубой.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

Триумф за Маритимо в сблъсък между четирима българи в Португалия

  • 15 фев 2026 | 15:41
  • 591
  • 0
Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

Съдийският шеф в Италия се извини на Ювентус и се оправда с Бастони

  • 15 фев 2026 | 15:30
  • 7110
  • 22
Ханзи Флик: Нормално е да загубиш, важно е как ще продължиш след това

Ханзи Флик: Нормално е да загубиш, важно е как ще продължиш след това

  • 15 фев 2026 | 14:51
  • 4224
  • 2
Спалети, Киелини и Комоли потърсиха саморазправа със съдията на дербито Интер - Ювентус

Спалети, Киелини и Комоли потърсиха саморазправа със съдията на дербито Интер - Ювентус

  • 15 фев 2026 | 14:32
  • 1767
  • 2
Нотингам Форест обяви четвъртия мениджър от началото на сезона

Нотингам Форест обяви четвъртия мениджър от началото на сезона

  • 15 фев 2026 | 14:25
  • 4269
  • 0
Нойер е с контузия, ще пропусне дербито срещу Борусия (Дортмунд)

Нойер е с контузия, ще пропусне дербито срещу Борусия (Дортмунд)

  • 15 фев 2026 | 14:13
  • 505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 59733
  • 219
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 62
  • 0
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 28238
  • 18
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 48843
  • 191
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 5148
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 18109
  • 10