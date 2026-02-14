Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

Днес ще се изиграят седем мача от четвъртия кръг на ФА Къп. Два от двубоите противопоставят отбори от елита. Първата среща за деня е между третодивизионния Бъртън и Уест Хам.

Финалистът от последните три издания на турнира Манчестър Сити има на пръв поглед лесен двубой - домакинство на четвъртодивизионния Салфорд. В един от най-интересните мачове Астън Вила приема Нюкасъл, а в късния двубой за деня Ливърпул се изправя срещу Брайтън на “Анфийлд”.

Два мача срещат отбори от Чемпиъншип. Норич посреща Уест Бромич, а Саутхамптън се изправя срещу победителя от 2021 г. Лестър. В друг двубой Бърнли приема Мансфийлд от Лига 1.

Вчера два отбора си осигуриха място на осминафиналите. Челси разби Хъл с 4:0, а Рексъм спечели с 1:0 срещу Ипсуич.

Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър