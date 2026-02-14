Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 14:07
  • 324
  • 0
Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

Днес ще се изиграят седем мача от четвъртия кръг на ФА Къп. Два от двубоите противопоставят отбори от елита. Първата среща за деня е между третодивизионния Бъртън и Уест Хам.

Финалистът от последните три издания на турнира Манчестър Сити има на пръв поглед лесен двубой - домакинство на четвъртодивизионния Салфорд. В един от най-интересните мачове Астън Вила приема Нюкасъл, а в късния двубой за деня Ливърпул се изправя срещу Брайтън на “Анфийлд”.

Два мача срещат отбори от Чемпиъншип. Норич посреща Уест Бромич, а Саутхамптън се изправя срещу победителя от 2021 г. Лестър. В друг двубой Бърнли приема Мансфийлд от Лига 1.

Вчера два отбора си осигуриха място на осминафиналите. Челси разби Хъл с 4:0, а Рексъм спечели с 1:0 срещу Ипсуич.

Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър
Хеттрик на Педро Нето осигури безпроблемно класиране напред за Челси срещу бившия тим на Росиниър
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Баско предизвикателство за Реал Мадрид

Баско предизвикателство за Реал Мадрид

  • 14 фев 2026 | 08:00
  • 3365
  • 4
Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

  • 14 фев 2026 | 07:30
  • 4133
  • 9
Ливърпул трябва да внимава срещу коварния Брайтън за ФА Къп

Ливърпул трябва да внимава срещу коварния Брайтън за ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 06:31
  • 3877
  • 0
Манчестър Сити не очаква затруднения срещу Салфорд

Манчестър Сити не очаква затруднения срещу Салфорд

  • 14 фев 2026 | 06:02
  • 2097
  • 7
Как Карик преобрази Манчестър Юнайтед

Как Карик преобрази Манчестър Юнайтед

  • 14 фев 2026 | 05:40
  • 4019
  • 0
Нойер: Не избрах вратарския пост, треньорът ме постави там

Нойер: Не избрах вратарския пост, треньорът ме постави там

  • 14 фев 2026 | 05:18
  • 3463
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

  • 14 фев 2026 | 13:39
  • 8364
  • 14
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 12661
  • 47
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 15713
  • 5
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 6596
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 6532
  • 5