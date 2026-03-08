Марсилия взе реванш от Тулуза и се настани на третото място

Отборът на Марсилия записа нов важен успех във френската Лига 1, след като се наложи с минималното 1:0 в гостуването си на тима на Тулуза. Това бе втора поредна шампионатна победа за провансалци, които временно излязоха на третото място във временното класиране преди домакинството на Лион срещу новака Париж ФК идната вечер. Иначе единственият гол в мача отбеляза Мейсън Грийнууд в 18-ата минута на двубоя, с което съставът на Тулуза не успя да победи в пети пореден шампионатен двубой и остана на цели девет точки зад местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

⏱️ 90+6' | #TFCOM 0️⃣-1️⃣

𝗨𝗻 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗱𝘂 𝗯𝗶𝗲𝗻 ! +3️⃣ points !

Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 empochent la victoire à Toulouse, grâce à une réalisation de 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱💥, et remontent à la 3️⃣e place 💪



🗓️ Prochain RDV, le vendredi 13 mars à… pic.twitter.com/YeqGKLlRl9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2026

Освен изгодната победа в преследването на класиране в топ 3, южняците взеха и реванш от играчите на Тулуза, които ги победиха след изпълнение на дузпи по-рано тази седмица в 1/4-финален мач от турнира за Купата на Франция.

Иначе по-рано през деня се изиграха още два мача от 25-ия кръг на френския шампионат. В първия от тях Нант отстъпи с 0:1 у дома на Анже, а Амине Сбаи вкара единственото попадение в 52-рата минута. Другият двубой не излъчи победител и Оксер и Страсбург направиха нулево реми.