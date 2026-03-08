Популярни
  Лига 1
  2. Лига 1
  Марсилия взе реванш от Тулуза и се настани на третото място

Марсилия взе реванш от Тулуза и се настани на третото място

  • 8 март 2026 | 01:34

  • 8 март 2026 | 01:34
  • 188
  • 0
Марсилия взе реванш от Тулуза и се настани на третото място

Отборът на Марсилия записа нов важен успех във френската Лига 1, след като се наложи с минималното 1:0 в гостуването си на тима на Тулуза. Това бе втора поредна шампионатна победа за провансалци, които временно излязоха на третото място във временното класиране преди домакинството на Лион срещу новака Париж ФК идната вечер. Иначе единственият гол в мача отбеляза Мейсън Грийнууд в 18-ата минута на двубоя, с което съставът на Тулуза не успя да победи в пети пореден шампионатен двубой и остана на цели девет точки зад местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Освен изгодната победа в преследването на класиране в топ 3, южняците взеха и реванш от играчите на Тулуза, които ги победиха след изпълнение на дузпи по-рано тази седмица в 1/4-финален мач от турнира за Купата на Франция.

Още едно огромно разочарование за Марсилия
Още едно огромно разочарование за Марсилия

Иначе по-рано през деня се изиграха още два мача от 25-ия кръг на френския шампионат. В първия от тях Нант отстъпи с 0:1 у дома на Анже, а Амине Сбаи вкара единственото попадение в 52-рата минута. Другият двубой не излъчи победител и Оксер и Страсбург направиха нулево реми.

