  Фулъм
  2. Фулъм
  Фулъм е на 1/8-финал след обрат срещу Стоук

Фулъм е на 1/8-финал след обрат срещу Стоук

  • 15 фев 2026 | 19:03
  • 400
  • 0
Фулъм е на 1/8-финал след обрат срещу Стоук

Фулъм се класира за 1/8-финалите на ФА Къп във втори пореден сезон, след като постигна победа с 2:1 като гост над Стоук Сити. Бае Джун-хо даде преднина на “грънчарите” с хубав гол в 19-ата минута. След почивката обаче лондончани стигнаха до пълен обрат. Кевин изравни в 55-ата минута, след като много добре проби отляво, потърси подаване към Муниз, но бранител пресече и топката се върна към него. След това бразилецът стреля в ъгъла за 1:1. Шест минути преди края Харисън Рийд направи пълен обрат след груба грешка на вратаря на домакините, който му подаде топката.

Така Фулъм прекъсна серията си от три поредни загуби и за първи път от 2011 година се класираха за 1/8-финалите на ФА Къп в два поредни сезона.

Иначе Марко Силва бе направил цели 10 промени от мача с Манчестър Сити. Само Алекс Иуоби, който днес записа стотния си мач за Фулъм, запази мястото си. Оскар Боб за първи път започна като титуляр за "котиджърс".

Снимки: Imago

