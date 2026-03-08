Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра си отмъсти на Макс Холоуей в реванша на ММА легендите. Двамата бивши шампиони оглавиха бойната гала UFC 326 в Лас Вегас, а бразилецът надделя с единодушно съдийско решение (50-45) след доминация в пет рунда. С този успех южноамериканецът си заслужи титлата BMF на UFC.

Чарлс Оливейра доминира битката през първите три рунда със страхотна борба на клетката и контрол на земята. В първите две части бразилецът бе близо до това да приключи срещата със задушаваща техника от контрол на гърба на Холоуей, но хаваецът показа самообладание в партер и добра защита.

В третия рунд бившият шампион в лека категория разчиташе повече на контрол от полу-гард и странично задържане, за да мачка съперника си в партер и да налага удари. Боецът с прякор “До Бронкс” прекара почти целия в контрол в партер.

В първата минута от шампионските рундове Оливейра отново пренесе схватката в партер с брилянтна джудо техника “о-сото гари” и се озова отново в странично задържане. Носителят на черен колан по бразилско жиу жицу се пребори за контрол на гърба на Макс Холоуей, но и този път не стигна до събмишъна.

В началото на петия рунд Оливейра направи лош опит за събаряне и се озова по гръб под съперника си. Бившият хегемон при 66-килограмовите нямаше сили да нанася тежки удари, а Оливейра използваше много добре дефанзивно полу-гард, за да опази лицето си. Оливейра все пак обърна позицията и контролира съперника си с отличен граплинг и през този рунд. В последните секунди на дуела двамата бойци се изправиха и Оливейра посочи към центъра на октагона. Реваншът завърши с безмилостни размени в стойка, но Холоуей не успя да сътвори чудо и да обърна мача.

"Искам да благодаря на Господ първо, че ме дари с това страхотно семейство! Макс е много корав! Не е от значение кой е бил фаворит, важното е, че и двамата с Макс изкарахме пари. Хънтър, ако има още един мач в Белия дом, знаете къде да ме намерите", заяви "До Бронкс" непосредствено след победата.

“Дойдоха с по-добра стратегия. Трябва да се отдаде на Оливейра и екипа му. Страхотен боец! Ще се завърна, за да ступам някого и да претендирам за титла. Не съм приключил! Ще се видим отново с г-н Оливейра!”, заяви Холоуей след битката.

Ето как завършиха и останалите битки от основната бойна карта на UFC 326:

Кайо Боральо победи Рение Де Ридер с единодушно съдийско решение

Кайо Боральо се завърна с категорична победа

Раул Росас победи Роб Фонт с единодушно съдийско решение

Дрю Добър победи Майкъл Джонсън с ТКО, Рунд 2

Дрю Добър нокаутира Майкъл Джонсън и подобри рекорд

Грегъри Родригес победи Бруно Ферейра с КО, Рунд 1

Родригес имаше нужда от само един удар срещу Ферейра