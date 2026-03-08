Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брага
  3. Спортинг пропусна златна възможност да притисне Порто

Спортинг пропусна златна възможност да притисне Порто

  • 8 март 2026 | 00:21
  • 49
  • 0
Спортинг пропусна златна възможност да притисне Порто

Отборът на Спортинг (Лисабон) не успя да се доближи на само точка от лидера Порто, след като направи равенство 2:2 като гост на тима на Брага в среща от 25-ия кръг на Лига Португал. “Лъвовете” изпуснаха златната възможност да притиснат “драконите”, които тази вечер ще гостуват на вечния си съперник Бенфика. Ремито пък запази Брага на полпозишън в битката за европейските клубни турнири спрямо преследвачите.

Иначе Спортинг повеждаше на два пъти, но в крайна сметка остана с празни ръце. Първо Гонсало Инасио откри резултата в 22-рата минута след асистенция на Педро Гонсалвеш, но след това Рикардо Орта изравни в 34-ата.

Във втората минута на добавеното време гостите получиха правото да изпълнят дузпа, която Луис Суарес превърна в гол и отново изведе шампионите напред.

Този резултат се запази и до края на редовното време на второто полувреме, но в продължението съдията отсъди 11-метров наказателен удар също за Брага. С изпълнението се нагърби Родриго Саласар, който не сбърка и оформи крайния резултат.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси изоставаше на два пъти, но се размина с провал срещу Рексъм

Челси изоставаше на два пъти, но се размина с провал срещу Рексъм

  • 7 март 2026 | 22:33
  • 13029
  • 18
Ювентус зарадва Спалети за рождения ден с разгром срещу Пиза

Ювентус зарадва Спалети за рождения ден с разгром срещу Пиза

  • 7 март 2026 | 23:41
  • 6742
  • 4
Проведел се подлага на операция

Проведел се подлага на операция

  • 7 март 2026 | 22:04
  • 1094
  • 0
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

  • 7 март 2026 | 23:55
  • 12926
  • 51
Атлетико Мадрид пречупи Сосиедад след перфектно включване на резерва

Атлетико Мадрид пречупи Сосиедад след перфектно включване на резерва

  • 7 март 2026 | 21:53
  • 3344
  • 1
Борусия Дортмунд потрепери в края, но все пак измъкна трите точки в Кьолн

Борусия Дортмунд потрепери в края, но все пак измъкна трите точки в Кьолн

  • 7 март 2026 | 21:35
  • 1186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров срещу Карлос Алкарас, следете мача на живо с нас!

Григор Димитров срещу Карлос Алкарас, следете мача на живо с нас!

  • 8 март 2026 | 01:05
  • 2515
  • 2
Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

  • 7 март 2026 | 20:33
  • 25137
  • 82
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

  • 7 март 2026 | 23:55
  • 12926
  • 51
Челси изоставаше на два пъти, но се размина с провал срещу Рексъм

Челси изоставаше на два пъти, но се размина с провал срещу Рексъм

  • 7 март 2026 | 22:33
  • 13029
  • 18
Ювентус зарадва Спалети за рождения ден с разгром срещу Пиза

Ювентус зарадва Спалети за рождения ден с разгром срещу Пиза

  • 7 март 2026 | 23:41
  • 6742
  • 4
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

  • 7 март 2026 | 19:29
  • 24364
  • 19