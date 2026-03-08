Спортинг пропусна златна възможност да притисне Порто

Отборът на Спортинг (Лисабон) не успя да се доближи на само точка от лидера Порто, след като направи равенство 2:2 като гост на тима на Брага в среща от 25-ия кръг на Лига Португал. “Лъвовете” изпуснаха златната възможност да притиснат “драконите”, които тази вечер ще гостуват на вечния си съперник Бенфика. Ремито пък запази Брага на полпозишън в битката за европейските клубни турнири спрямо преследвачите.

⏹️ Empate dos Leões na 25.ª jornada da Liga Portugal Betclic.



⚽ Gonçalo Inácio e Luis Suárez

🔴 2-2 🟢 // #SCBSCP pic.twitter.com/bIQUdC5jNq — Sporting CP (@SportingCP) March 7, 2026

Иначе Спортинг повеждаше на два пъти, но в крайна сметка остана с празни ръце. Първо Гонсало Инасио откри резултата в 22-рата минута след асистенция на Педро Гонсалвеш, но след това Рикардо Орта изравни в 34-ата.

Във втората минута на добавеното време гостите получиха правото да изпълнят дузпа, която Луис Суарес превърна в гол и отново изведе шампионите напред.

Този резултат се запази и до края на редовното време на второто полувреме, но в продължението съдията отсъди 11-метров наказателен удар също за Брага. С изпълнението се нагърби Родриго Саласар, който не сбърка и оформи крайния резултат.