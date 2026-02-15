Популярни
  Sportal.bg
  Съндърланд
  3. Съндърланд отказа Оксфорд Юнайтед с дискусионна дузпа

Съндърланд отказа Оксфорд Юнайтед с дискусионна дузпа

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 139
  • 0
Съндърланд отказа Оксфорд Юнайтед с дискусионна дузпа

Съндърланд е поредният представител на Премиър лийг, който очаквано продължава напред в петия кръг на ФА Къп. Това стана след успех с 1:0 като гост над Оксфорд Юнайтед. Гол от дузпа на Хабиб Диара в 32-рата минута донесе успеха на “черните котки”. Домакините бурно оспориха наказателния удар, който бе отсъден след единоборство между Макосо и Сиркин. Като цяло успехът на елитния тим бе заслужен, но Оксфорд отпада с високо вдигната глава, тъй като се представи силно, особено през първото полувреме.

През втората част Съндърланд доминираше, но стражът на домакините Мат Инграм се отчете с добри спасявания след удари на Мъндъл, Талби и Хюм.

"Черните котки" се класираха за 1/8-финалите на ФА Къп за първи път от 2015 година. За Оксфорд това бе четвърта загуба в последните им пет мача, като тимът ще води много тежка битка до края на сезона за запазване на мястото си във второто ниво на английския футбол.

Снимки: Imago

