Левски привлича хърватски нападател със 71 гола в кариерата си

Хърватският нападател Марко Дуганджич е на крачка от трансфер в Левски. Ръководството на "сините" търси спешно решение за атаката след контузията на Мустафа Сангаре и е насочило вниманието си именно към 31-годишния футболист, твърди "Аренаспорт".

Сангаре претърпя успешна операция на коляното

Дуганджич за последно игра във ФК Сеул, а в момента е свободен агент. В кариерата си опитният нападател има 292 мача със 71 гола и 14 асистенции. Той е юноша на Осиек. През кариерата си е играл за тимовете на Тернана, Матера, Ботошани, Сочи, Рапид (Букурещ) и Ал Таи.



Най-много попадения бележи през сезон 2022/2023, когато защитава цветовете на румънския Рапид. За този период той реализира 22 гола във всички турнири. Интересен факт е, че през следващата кампания хърватският таран стартира повече от ударно с 6 попадения в 7 срещи, което му печели и трансфер в Саудитска Арабия.