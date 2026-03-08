Гран При на Австралия: Пиастри катастрофира на път към старта

След може би най-късата зимна пауза в историята Формула 1 се завръща с надпреварата за Гран При на Австралия, с която стартира сезон 2026. От полпозишъна в Мелбърн ще потегли Джордж Ръсел, който ще раздели първата редица със съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Зад тях от втория ред ще потеглят Исак Хаджар и Шарл Леклер, а на третия трябваше да видим местния любимец Оскар Пиастри и световния шампион Ландо Норис. Пиастри обаче допусна грешка в първата си опознавателна обиколка на път към стартовата решетка и катастрофира на изхода от четвъртия завой. Това извади единствения представител на домакините от състезанието повече от половин час преди неговия старт.

OSCAR PIASTRI HAS CRASHED!! 😱



He is OUT of the Australian Grand Prix on the way to the grid! The driver is out of the car and ok #F1 #AusGP pic.twitter.com/JeBkQeRwBk — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Топ 10 на стартовата решетка ще оформят Люис Хамилтън, Лиам Лоусън, единственият новобранец този сезон Арвид Линдблад и Габриел Бортолето. Отпадането на Пиастри означава, че в днешното състезание ще стартират само 21 коли.

Най-вероятно състезанието в Мелбърн ще включва едно спиране в бокса и използване на двата по-твърди модела на Пирели за този уикенд. Това, разбира се, може да се промени, ако на пистата се появи колата на сигурността, което е доста вероятно на „Албърт Парк“ предвид близостта на предпазните стени до трасето.

Пирели прогнозира един бокс в Гран При на Австралия

Състезанието за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 6:00 часа и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1