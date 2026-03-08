Популярни
Гран При на Австралия: Пиастри катастрофира на път към старта

  • 8 март 2026 | 05:25
  • 795
  • 0

След може би най-късата зимна пауза в историята Формула 1 се завръща с надпреварата за Гран При на Австралия, с която стартира сезон 2026. От полпозишъна в Мелбърн ще потегли Джордж Ръсел, който ще раздели първата редица със съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Зад тях от втория ред ще потеглят Исак Хаджар и Шарл Леклер, а на третия трябваше да видим местния любимец Оскар Пиастри и световния шампион Ландо Норис. Пиастри обаче допусна грешка в първата си опознавателна обиколка на път към стартовата решетка и катастрофира на изхода от четвъртия завой. Това извади единствения представител на домакините от състезанието повече от половин час преди неговия старт.

Топ 10 на стартовата решетка ще оформят Люис Хамилтън, Лиам Лоусън, единственият новобранец този сезон Арвид Линдблад и Габриел Бортолето. Отпадането на Пиастри означава, че в днешното състезание ще стартират само 21 коли.

Най-вероятно състезанието в Мелбърн ще включва едно спиране в бокса и използване на двата по-твърди модела на Пирели за този уикенд. Това, разбира се, може да се промени, ако на пистата се появи колата на сигурността, което е доста вероятно на „Албърт Парк“ предвид близостта на предпазните стени до трасето.

Пирели прогнозира един бокс в Гран При на Австралия
Пирели прогнозира един бокс в Гран При на Австралия

Състезанието за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 6:00 часа и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
