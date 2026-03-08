Очаквайте на живо: Григор Димитров и Карлос Алкарас за седми път на корта

Най-добрият български тенисист Григор Димитров тази нощ ще се изправи срещу световния номер едно Карлос Алкарас. Двамата излизат в мач от втория кръг на престижния “Мастърс” турнир Индиън Уелс в САЩ, като би трябвало да излязат на корта не по-рано от 0:30 часа българско време.
В първия си мач от надпреварата 34-годишният хасковлия елиминира французина Терънс Атман с 6:4, 5:7, 6:4. За Алкарас пък това ще бъде дебютно предизвикателство в тазгодишното издание на надпреварата, тъй като той започва участието си направо от втория кръг. Победителят от тази двойка ще срещне по-силния измежду Хуан Мануел Серундоло от Аржентина и французина Артур Риндеркнех. Техният мач също е тази вечер.
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс
Иначе към момента Алкарас води в съперничеството с Димитров с 4-2 победи. Последната им среща бе именно на Индиън Уелс в миналогодишното издание на турнира, където на 1/8-финалите ибериецът не даде шанс на балканския си опонент и само за 74 минути спечели с 6:1 и 6:1.