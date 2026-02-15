Дузпи изпратиха Лийдс в следващия кръг на ФА Къп, Груев не игра

Лийдс се класира за 1/8-финалите на ФА Къп, след като много трудно надделя с 4:2 след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време) над Бирмингам Сити като гост.

Даниел Фарке бе направил шест промени, давайки почивка на част от титулярите си. В това число влезе и българският национал Илия Груев, който остана на пейката и така и не записа минути в този двубой. Факундо Буонаноте за първи път започна като титуляр.

Шест бяха и промените, извършени от Крис Дейвис. Джонатан Панзо дебютира, а Приске стартира за първи път като титуляр.

Домакините имаха сериозно предимство преди почивката. Пери направи няколко спасявания, а в 11-ата минута и гредата му помогна след страхотен удар от ждроб на Стансфиийлд. Повторенията показаха, че Пери и тук докосва топката, след което тя среща гредата.

За началото на второто полувреме Итън Ампаду влезе на мястото на Буонаноте. Четири минути след началото на второто полувреме Окафор изведе отляво Нмеча, който с мощен удар прати топката в ъгъла, давайки преднина на Лийдс.

В 59-ата Бирмингам имаше чудесна възможност да изравни, но първо изстрел на Стансфийлд бе блокиран, след това Висенте също не успя с добавката.

В 78-ата минута Джеймс Джъстин засече с глава центриране от корнер, но топката премина над вратата. Веднага след това Осман пропусна поредна добра възможност за домакините, стреляйки встрани от далечната греда. Три минути преди края на редовното време Осман имаше още по-изгодна възможност, но отново стреля встрани от далечната греда.

Бирмингам заслужено изравни в 89-ата минута. Центриране от корнер бе изчистено към границата на наказателното поле, където Патрик Робъртс намери добре топката и след лек рикошет в главата на Джъстин тя се озова във вратата на Пиру.

В добавеното време удар на Осман срещна гредата. Фуджимото не успя с добавката и така се стигна до продължения.

В 13-ата минута на първото продължение Доминик Калвърт-Люин прати топката във вратата на домакините, но попадението правилно бе отменено заради засада. В 120-ата минута отново Калвърт-Люин можеше да донесе победата на Лийдс, но Олсъп спаси удара му.

Стансфийлд реализира първата дузпа за Бирмингам. Същото направи и Жоел Пиру - 1:1 при наказателните удари. Дукш и Калвърт-Люин също нямаха проблем от бялата точка - 2:2. Пери спаси изстрела на Дойл, а Аарънсън изведе Лийдс напред. Робъртс стреля над вратата, след което Лонгстаф подпечата класирането на йоркширци напред.

