Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

Отборът на Ферари категорично изключва възможността да подаде протест срещу задвижваните от Мерцедес отбори във Формула 1 по време на Гран при на Австралия, докато сагата със степента на сгъстяване продължава.

С наближаването на крайния срок за хомологация на задвижващите системи за 2026 – 1 март, неделя – преговорите между петте производители на двигатели във Формула 1 и ФИА. В центъра на спора е иновация, разработена от Мерцедес High Performance Powertrains (HPP).

Тяхната технология позволява увеличена степен на сгъстяване до 18:1, когато двигателят е загрял, което генерира повече мощност. Проблемът идва от факта, че правилникът изисква съотношението да се измерва само при околна температура в бокса, а не на пистата.

Поради това Ферари, Ауди и Хонда настояват измерванията да се правят, докато двигателите работят при високи температури, на което Мерцедес твърдо се противопоставя. Смята се, че Ред Бул Пауъртрейнс, чийто глас е решаващ, е подкрепил триото, оспорващо технологията.

За промяна на правилата е необходимо квалифицирано мнозинство в Консултативния комитет по задвижващите системи (PUAC). Това означава, че четири отбора, заедно с ФИА и притежателя на търговските права (Formula One Management, ФОМ), трябва да гласуват „за“.

Позициите на ФИА и ФОМ все още не са обявени публично. Съществуваше вероятност някой от седемте отбора, които не използват двигатели на Мерцедес HPP, да подаде протест в Австралия, ако на германския производител бъде позволено да използва спорната технология. Шефът на Ферари Фредерик Васьор обаче отхвърли подобна възможност от страна на неговия тим.

„Не сме тук, за да подаваме протести - обясни Васьор пред медии в Бахрейн. - Нашата цел е да имаме ясни правила и всички да ги разбират по един и същи начин, но не говорим за подаване на протест. С новите регулации за батерията, двигателя, шасито, гумите и спортния правилник, навлязохме в територия със „сиви зони“. Ще има различни тълкувания на правилата от отбор до отбор, а понякога и между отборите и ФИА. Това е пряко следствие от новите правила и винаги е било така. Най-важното за мен е да постигнем яснота. Всеки може да приеме, че сме допуснали грешки или не сме имали еднакво разбиране преди. Но това, от което се нуждаем, е ясна позиция, че отсега нататък нещата стоят „по този начин“. Мисля, че това можем да очакваме от следващата седмица.“

