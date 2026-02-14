ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

Днес от 14:45 часа ЦСКА 1948 и ЦСКА отново излизат един срещу друг, но този път в шампионатен двубой от 21-вия кръг на efbet Лига.

Преди четири дни тимът от “Борисовта градина” надделя с 2:0 над своя съперник в 1/4-финален мач за Купата, а поражението доведе до сериозно сътресение в редиците на ЦСКА 1948.

Треньорът Иван Стоянов напусна клуба заедно със своя щаб, а на негово място се завърна Александър Александров-Алвеша, който през април миналата година бе заменен на поста именно от Стоянов.

Очакванията са, че новият-стар наставник ще извърши известни промени спрямо 11-те, които започнаха в мача за Купата. Още повече, че двубоят ще е по-различен най-малкото поради това, че няма да е на “Васил Левски”, а на стадион “Витоша” в Бистрица.

Там гостите ще бъдат подкрепяни от само 300 свои запалянковци, колкото билети им отпуснаха домакините.

От своя страна ЦСКА е в подем през пролетния полусезон след двете поредни победи над Арда и ЦСКА 1948. Сега обаче предстои нов важен мач, който може до голяма степен да определи за какво ще се борят момчетата на Христо Янев в първенството. При успех те ще се доближат на само три точки от своя съперник, заемащ второто място във временното класиране. Равенство или поражение пък сериозно ще ги отдалечи от призовата тройка.

На разположение на треньора за това напрегнато “червено” дерби отново ще са Пастор и Бруно Жордао. Десният бек имаше проблем с пиянска изцепка, заради която пропусна двубоя за Купата, но е на линия за днешната среща. Капитанът на ЦСКА пък не взе участие в първия сблъсък между отборите, тъй като получи травма в рамото при домакинството на Арда, но и той е готов да помогне на своите днес.