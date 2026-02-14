Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Алвеша: Играхме по-добре от преди 3 дни, създадохме достатъчно положения преди отборът на гостите да ни отбележи

Алвеша: Играхме по-добре от преди 3 дни, създадохме достатъчно положения преди отборът на гостите да ни отбележи

  • 14 фев 2026 | 17:12
  • 431
  • 0

Новият наставник на ЦСКА 1948 - Александър Александров, обяви след домакинското поражение с 0:2 от ЦСКА, че отборът му е играл по-добре срещу този съперник в сравнение с двубоя им за Купата от преди три дни и е имал достатъчно положения да отбележи, но не е успял.

“Не ни стигна да отболежем гол. Създадохме достатъчно положениея. Имахме чиста ситуцация преди отборът на гостите да отбележи. Вкараха ни, когато играехме с 10 човека.

Опитахме се да обърнем през второто полувреме, заиграхме с двама нападатели. И преди втория им гол можехме да отбележим. Играхме по-добре от преди три дни.

Ще трябва да върнем настроението в отбора и да вкарваме голове. Показали сме, че го можем. И не трябва да допускаме", каза Александров.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 няма да плаща глоба - сложи емблемата на ЦСКА

ЦСКА 1948 няма да плаща глоба - сложи емблемата на ЦСКА

  • 14 фев 2026 | 15:32
  • 646
  • 1
ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 65638
  • 335
Без голове в Ботевград

Без голове в Ботевград

  • 14 фев 2026 | 14:07
  • 608
  • 0
Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

  • 14 фев 2026 | 12:18
  • 1107
  • 3
ЦСКА обяви групата за мача с ЦСКА 1948, трима ще отпаднат час преди двубоя

ЦСКА обяви групата за мача с ЦСКА 1948, трима ще отпаднат час преди двубоя

  • 14 фев 2026 | 11:35
  • 3477
  • 2
Живко Желев: Сега идват мачовете на истината

Живко Желев: Сега идват мачовете на истината

  • 14 фев 2026 | 11:19
  • 1687
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 65638
  • 335
Арда 1:0 Славия

Арда 1:0 Славия

  • 14 фев 2026 | 15:58
  • 3312
  • 0
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 4557
  • 6
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 16981
  • 17
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 31684
  • 67
Манчестър Сити 1:0 Салфорд, ранен гол на "гражданите"

Манчестър Сити 1:0 Салфорд, ранен гол на "гражданите"

  • 14 фев 2026 | 17:32
  • 2476
  • 1