Алвеша: Играхме по-добре от преди 3 дни, създадохме достатъчно положения преди отборът на гостите да ни отбележи

Новият наставник на ЦСКА 1948 - Александър Александров, обяви след домакинското поражение с 0:2 от ЦСКА, че отборът му е играл по-добре срещу този съперник в сравнение с двубоя им за Купата от преди три дни и е имал достатъчно положения да отбележи, но не е успял.

“Не ни стигна да отболежем гол. Създадохме достатъчно положениея. Имахме чиста ситуцация преди отборът на гостите да отбележи. Вкараха ни, когато играехме с 10 човека.

Опитахме се да обърнем през второто полувреме, заиграхме с двама нападатели. И преди втория им гол можехме да отбележим. Играхме по-добре от преди три дни.

Ще трябва да върнем настроението в отбора и да вкарваме голове. Показали сме, че го можем. И не трябва да допускаме", каза Александров.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов