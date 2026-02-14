ЦСКА обяви групата за мача с ЦСКА 1948, трима ще отпаднат час преди двубоя

Наставникът на ЦСКА Христо Янев обяви група от 23-ма футболисти за днешното гостуване на ЦСКА 1948 от 21-вия кръг на efbet Лига. Час преди срещата тя ще бъде сведена до 20 човека. Т.е. ще отпаднат трима състезатели.

Групата на ЦСКА:



21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 8. Дейвид Сегер, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой,28. Йоанис Питас