Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев (Пловдив)

Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (15 февруари) от 17:00 часа. Любопитното е, че в новината, която “сините” са пуснали за пропуските, на снимка е сложен Око-Флекс. Именно покрай трансфера на крилото от “канарчетата” при столичани се разрази скандал между двата клуба.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 21-вия кръг срещу „Ботев“ (Пловдив) са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

Вземи своя билет онлайн тук: https://bit.ly/4qsZB8v

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.