Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев (Пловдив)

Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев (Пловдив)

  • 10 фев 2026 | 13:08
  • 459
  • 0

Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (15 февруари) от 17:00 часа. Любопитното е, че в новината, която “сините” са пуснали за пропуските, на снимка е сложен Око-Флекс. Именно покрай трансфера на крилото от “канарчетата” при столичани се разрази скандал между двата клуба.

Левски се раздели с бразилец
Левски се раздели с бразилец

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 21-вия кръг срещу „Ботев“ (Пловдив) са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

Вземи своя билет онлайн тук: https://bit.ly/4qsZB8v

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 14519
  • 48
Дубълът на ЦСКА привлече защитник от Локомотив (Мездра)

Дубълът на ЦСКА привлече защитник от Локомотив (Мездра)

  • 10 фев 2026 | 09:36
  • 1936
  • 0
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 22550
  • 71
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 21152
  • 87
Марица (Пловдив) привлече трима нови футболисти

Марица (Пловдив) привлече трима нови футболисти

  • 10 фев 2026 | 08:09
  • 2542
  • 0
Челси ще брани мястото си в топ 4 срещу непредвидимия Лийдс

Челси ще брани мястото си в топ 4 срещу непредвидимия Лийдс

  • 10 фев 2026 | 07:00
  • 3386
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 14519
  • 48
Очаквайте на живо: Четирима българи в индивидуалния старт на 20 км в биатлона

Очаквайте на живо: Четирима българи в индивидуалния старт на 20 км в биатлона

  • 10 фев 2026 | 14:00
  • 553
  • 0
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 22550
  • 71
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 21152
  • 87
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 16850
  • 11
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 6374
  • 2