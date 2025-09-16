Силен мач на Велков при равенство на Вейле

Стефан Велков игра цял мач за Вейле при равенството срещу Фредериция (1:1) от 8-ия кръг на датската Суперлиген. Българският защитник се представи на висота и получи една от най-високите оценки в състава на гостите.

Двата отбора не се бяха срещали досега в елита на датския футбол. Вейле прекъсна серията си от 4 поредни загуби, но остава на последното 12-то място в подреждането, а Фредериция се намира на 6-ата позиция.

Вейле откри резултата в 64-тата минута с гол на Амин Шиаха, а домакините изравниха в 73-тата с попадение на Оскар Бук след асистенция на резервата Патрик Егелунд.

Лидер в Суперлиген е Орхус със 17 точки, следван от ФК Копенхаген с 16 и Мидтиланд и Брьондби с по 15.