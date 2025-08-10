Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Вейле
  3. Велков с гол, който не помогна на Вейле

Велков с гол, който не помогна на Вейле

  • 10 авг 2025 | 22:53
  • 707
  • 0
Велков с гол, който не помогна на Вейле

Българинът Стефан Велков вкара единствения гол за клубния си Вейле при поражението на тима с 1:2 от отбора на Брьондби в гостуването от четвъртия кръг на датската Суперлига.

Загубата бе втора от началото на сезона за Велков и компания, които останаха във втората половина на таблицата, докато днешният им съперник дели първото място с Копенхаген.

Юношата на Славия бе титуляр за гостите и остана на терена до последния съдийски сигнал.

И трите гола паднаха през първото полувреме, когато Николай Валис (8’) откри резултата за домакините от Брьондби, а Луис Бинкс (22’) покачи. Малко след това Велков (29’) намали, но попадението му не даде необходимия импулс на гостите от Вейле да осъществят обрат или поне да изравнят.

След почивката пък Велков си изкара и жълт картон.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Мъри и Гьозтепе започнаха впечатляващо през новия сезон в Турция

Мъри и Гьозтепе започнаха впечатляващо през новия сезон в Турция

  • 10 авг 2025 | 21:09
  • 13406
  • 19
Лукас Петков и компания претърпяха загуба след почти цял мач в намален състав

Лукас Петков и компания претърпяха загуба след почти цял мач в намален състав

  • 10 авг 2025 | 17:00
  • 1258
  • 0
Абърдийн и Митов не успяха да се противопоставят на шампиона

Абърдийн и Митов не успяха да се противопоставят на шампиона

  • 10 авг 2025 | 16:37
  • 2386
  • 0
Алекс Колев играч на мача след две асистенции в Китай

Алекс Колев играч на мача след две асистенции в Китай

  • 10 авг 2025 | 08:25
  • 5474
  • 7
Краев и Апоел с важна победа срещу печално известен тим у нас

Краев и Апоел с важна победа срещу печално известен тим у нас

  • 9 авг 2025 | 23:15
  • 1825
  • 0
Пламен Андреев отново не допусна гол

Пламен Андреев отново не допусна гол

  • 9 авг 2025 | 20:46
  • 4054
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 22799
  • 53
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 123584
  • 524
Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

  • 10 авг 2025 | 21:53
  • 21631
  • 16
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 52067
  • 96
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 80020
  • 24
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 66158
  • 218