Велков с гол, който не помогна на Вейле

Българинът Стефан Велков вкара единствения гол за клубния си Вейле при поражението на тима с 1:2 от отбора на Брьондби в гостуването от четвъртия кръг на датската Суперлига.

Загубата бе втора от началото на сезона за Велков и компания, които останаха във втората половина на таблицата, докато днешният им съперник дели първото място с Копенхаген.

Юношата на Славия бе титуляр за гостите и остана на терена до последния съдийски сигнал.

И трите гола паднаха през първото полувреме, когато Николай Валис (8’) откри резултата за домакините от Брьондби, а Луис Бинкс (22’) покачи. Малко след това Велков (29’) намали, но попадението му не даде необходимия импулс на гостите от Вейле да осъществят обрат или поне да изравнят.

След почивката пък Велков си изкара и жълт картон.