Завръщането на Стефан Велков не помогна на Вейле да спре серията от загуби

Стефан Велков се завърна в игра за Вейле, след като пропусна двубоя срещу Орхус заради наказание. Днес тимът на българския защитник допусна обрат в домакинството си на Виборг и отстъпи с 1:2. Това беше четвърто поредно поражение за Вейле, който продължава да е на дъното в датската Суперлиген.

Велков се представи на добро ниво и получи най-висока оценка от целия отбор на домакините. Вейле поведе в 15-ата минута с гол на Андрю Хюлсагер след рикошет, който улесни задачата му да се разпише.

Малко преди почивката центриране от статично положение завари неподготвени бранителите на Вейле и Мадс Сьондергор възстанови равенството с глава. Успеха на гостите донесе Чарли Хорнеман в 54-тата минута, когато остана очи в очи с Игор Векич и не сгреши.

В класирането Виборг се намира на 6-о място с 9 точки, а лидер е ФК Копенхаген с 13.

Следвай ни:

Снимки: Imago